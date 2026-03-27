Renato Gaúcho manda recado para Lédio Carmona

O técnico Renato Gaúcho, do Vasco, demonstrou carinho e bom humor ao enviar um recado especial ao comentarista Lédio Carmona, que está internado após enfrentar um quadro grave de saúde. Em vídeo descontraído, o ex-jogador convidou o jornalista para "voltar logo" e brincou com a situação, arrancando reações nas redes sociais.

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- Fala Lédio Carmona, beleza? Olha só, tem muita coisa pra você ver, tem muita coisa pra você comentar. Até vai ter um sinal. Vai logo nessa cama, vem pra cá, eu te aguardo aí. Bora, valeu, saúde, abraço - disse Renato.

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Internação e quadro de saúde

Figura conhecida das transmissões da Grupo Globo, Lédio Carmona precisou se afastar do trabalho após ser internado às pressas com um quadro de septicemia. O próprio comentarista revelou, por meio das redes sociais, que enfrentou complicações durante a internação, incluindo episódios de taquicardia.

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Segundo o jornalista, o caso exigiu monitoramento constante da equipe médica e chegou a se agravar em determinado momento. Durante o período no hospital, ele sofreu um ataque cardíaco, o que aumentou o nível de atenção ao seu estado clínico. Apesar do susto, Lédio afirmou que a situação foi controlada e que, atualmente, está estável.

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Histórico e recuperação

Ao comentar o impacto da doença, Lédio relembrou outros desafios de saúde enfrentados ao longo dos anos. Ele contou que se tornou pessoa com deficiência em 2012 e, em 2016, perdeu praticamente toda a visão do olho esquerdo.

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Mesmo diante do histórico e das complicações recentes, o comentarista demonstrou otimismo: "Minhas taxas estão todas alteradas, mas eu vou ficar bom. Vaso ruim não quebra", afirmou.

Ainda internado, Lédio Carmona deve permanecer no hospital por mais alguns dias antes de seguir a recuperação em casa. O retorno às atividades profissionais acontecerá apenas quando estiver totalmente recuperado, sem previsão definida.

Lédio Carmona, durante o vídeo postado em suas redes sociais. (Foto: Reprodução)

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