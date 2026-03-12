Sem sofrer gols sob o comando de Leonardo Jardim, o Flamengo começa a mostrar suas características em campo com o novo treinador. Nesta quarta-feira (11), a equipe rubro-negra venceu o Cruzeiro por 2 a 0, no Maracanã. Pedro e Carrascal marcaram os gols do jogo.

- O Flamengo ainda não é o Flamengo que o torcedor sonha, mas é um Flamengo sólido, bem consolidado. Não levou gol com o Leonardo Jardim, e foram dois jogos difíceis, contra o Fluminense e contra o Cruzeiro. A gente ainda não pode dizer exatamente qual é a cara, mas é um Flamengo com certeza mais sólido, mais consistente e, digamos assim, menos atrevido ofensivamente do que o time do Filipe Luís, mas mais consistente na parte ofensiva. Acho que são os sinais que ficam. Acho que ainda não são sinais definitivos - analisou.

Sobre o Cruzeiro, a análise foi mais crítica. A Raposa está em 19º lugar na tabela do Brasileirão, podendo terminar a rodada na lanterna, caso o Vasco pontue.

- O Cruzeiro ainda busca uma cara com o Tite. Por mais que tenha sido campeão estadual, tenha vencido o Galo, mas é um Cruzeiro que ainda, apesar de hoje ter perdido uma invencibilidade de sete jogos, ainda não convence - concluiu Ledio no "Troca de Passes".

Leonardo Jardim avalia atuação do Flamengo

Técnico do Flamengo, Leonardo Jardim analisou o desempenho da equipe na vitória por 2 a 0 sobre o Cruzeiro.

— Existem algumas coisas importantes a valorizar. Em primeiro lugar, a equipe conseguiu fazer um jogo sem sofrer gols, e isso foi importante. Também queríamos entrar fortes na partida, e os primeiros 15 ou 20 minutos foram muito bons. Além do gol, tivemos ainda duas bolas na trave. Mas, do outro lado, também havia uma boa equipe, que no ano passado conseguiu excelentes resultados contra o Flamengo. Neste ano é um time diferente, com muito mais posse de bola e com muitos jogadores aglomerados na zona central. Por isso houve momentos em que eles tiveram mais a posse — pontuou Leonardo Jardim, técnico do Flamengo.

Com a vitória, o Flamengo chegou aos sete pontos, e dorme no G5. Enquanto isso, o Cruzeiro segue com dois pontos, na zona do rebaixamento, e corre o risco de cair para a lanterna.

