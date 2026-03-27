Torcedores criticam atitude de jogador do Flamengo: 'Não faz ideia'

O atacante Gonzalo Plata, do Flamengo, parou de seguir o clube nas redes sociais. O gesto do jogador foi percebido por torcedores do Rubro-Negro nesta sexta-feira (27). Além disso, o atleta também removeu fotos com o uniforme do time da própria conta no Instagram. O único registro que ficou foi a conquista da Libertadores de 2025.

continua após a publicidade

➡️ Luiz Henrique brilha na Seleção de Ancelotti e entra na mira de clubes brasileiros

Diante do cenário, torcedores do Flamengo repercutiram a atitude do atacante. De forma unânime, Gonzalo Plata foi criticado por determinados atos.

Nas redes sociais, ocorreu uma movimentação de críticas ao colombiano e até pedidos para uma possível saída do jogador. Desde a demissõ de Filipe Luís, o camisa 19 perdeu espaço com a chegada de Leonardo Jardim. Veja a repercussão abaixo:

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

🤑 Aposte em jogos do Flamengo! Clique aqui e saiba mais!

É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável

Futuro incerto no Flamengo

Texto por: Lucas Bayer

Sem espaço sob o comando de Leonardo Jardim, o equatoriano ficou fora da lista de relacionados na última partida por decisão técnica. Apesar de ter contrato até junho de 2029, o atacante pode deixar o clube após a Copa do Mundo. Entre os fatores que pesam para essa possibilidade estão questões disciplinares e a adaptação ao perfil de jogo exigido pela comissão técnica.

continua após a publicidade

A saída de Filipe Luís contribuiu para a perda de protagonismo de Plata. Antes peça de confiança do ex-treinador, o atacante agora precisa reverter o cenário para voltar a ganhar espaço no elenco. Para isso, ajustes no comportamento fora de campo são considerados fundamentais.

Embora comentários sobre a vida social do jogador circulem nas redes, a avaliação interna vai além do extracampo. Desde sua chegada, a comissão técnica observa um desempenho abaixo do esperado nos treinamentos no Ninho do Urubu. A informação foi publicada inicialmente pelo "ge" e confirmada pelo Lance!.