Renato volta a mencionar arrependimento em demissão do Fluminense: 'Decisão errada'

Renato Gaúcho afirmou mais uma vez que se arrepende de ter pedido demissão do Fluminense após a eliminação para o Lanús, pelas quartas de final da Copa Sul-Americana. O treinador, que agora comanda o Vasco, anunciou a saída ainda no Maracanã, em entrevista coletiva, momentos depois da queda no torneio continental.

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— Eu me arrependi de ter pedido demissão. Nós estávamos bem. Fizemos um Mundial de Clubes maravilhoso e estávamos muito bem na tabela do Brasileirão. O grupo do Fluminense é maravilhoso para se trabalhar. Torcedor sempre deu força. Tanto é que, quando eu tomei aquela decisão de sair depois do jogo, todo mundo veio falar comigo no vestiário, presidente, diretoria. "Não, pelo amor de Deus, você está de cabeça quente, amanhã você pode tomar essa decisão. Toma um banho, vai dormir". E eu falei que já tinha tomado a decisão pela minha saída. Me arrependi mesmo de ter tomado aquela decisão de cabeça quente. Lá estava tudo bom, tudo maravilhoso. Tomei a decisão errada no momento errado — disse Renato Gaúcho em entrevista ao "Sportv".

No dia da demissão, Renato foi alvo de vaias e xingamentos no Maracanã. Na coletiva, já bastante incomodado com os questionamentos da imprensa e das redes sociais, anunciou que havia entregado o cargo.

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Renato pelo Fluminense

Renato havia assumido o Fluminense em abril de 2025 e comandou a equipe por 42 partidas, com 21 vitórias, nove empates e 12 derrotas. Sob sua direção, o Tricolor alcançou a semifinal da Copa do Mundo de Clubes, avançou à semifinal da Copa do Brasil e ocupava a oitava posição no Brasileirão quando deixou o cargo. Após a saída, o clube contratou Luis Zubeldía, que permanece à frente da equipe.

No Vasco, o treinador tem início meteórico, vencendo o próprio Fluminense, de virada, no Maracanã. Invicto, até o momento Renato acumula três vitórias e um empate. Triunfos contra Palmeiras, Fluminense e Grêmio. O Cruz-Maltino empatou com o Cruzeiro.

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Renato Gaúcho em entrevista coletiva após derrota do Fluminense para o Lanús (Foto: Marcelo Gonçalves / Fluminense)

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