Lédio Carmona faz previsão para jogador do Flamengo: ‘Destaque da Copa’
Meio-campista é um dos maiores destaques do futebol sul-americano
Ao lado de Maestro Júnior e Luiz Carlos Jr, Lédio Carmona compôs a equipe de transmissão do clássico carioca entre Botafogo e Flamengo, pela 28ª rodada do Brasileirão. Durante o pré-jogo, o comentarista exaltou o futebol praticado por Arrascaeta e apontou o camisa 10 rubro-negro como um dos destaques da Copa do Mundo 2026, pela seleção uruguaia.
Arrascaeta é pilar central do Flamengo e do Uruguai
Giorgian De Arrascaeta vem sendo um dos pilares do Flamengo na atual temporada. Em 49 jogos disputados, o meia uruguaio soma 19 gols marcados e 13 assistências, totalizando 32 participações diretas em gols.
Desde sua chegada ao clube, Arrascaeta tem sido decisivo em momentos cruciais, e só em 2019 ele teve números melhores, quando marcou 18 gols e distribuiu 19 assistências, somando 37 participações em gols.
Protagonismo além dos números:
Muito mais que números, Arrascaeta é o cérebro criativo do meio-campo do Flamengo. Sua visão de jogo refinada, capacidade de decisão e habilidade técnica o colocam como um dos jogadores mais influentes do futebol brasileiro nos últimos anos. Na seleção do Uruguai, o camisa 10 também é peça fundamental.
Seja nas Eliminatórias, Copas do Mundo ou competições continentais, Arrascaeta segue sendo um nome de confiança para o comando técnico da Celeste, oferecendo talento e experiência internacional à equipe.
Com a camisa do Flamengo, Arrascaeta não só empilha estatísticas expressivas como também contribui diretamente para as conquistas do clube nos últimos anos, incluindo títulos do Brasileirão, Libertadores e Copa do Brasil. Sua regularidade e protagonismo o tornam um dos maiores estrangeiros da história do Flamengo e um dos principais nomes do futebol sul-americano da atualidade.
