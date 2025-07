Vidente faz previsão para Fluminense x Chelsea no Mundial de Clubes

O Fluminense encara o Chelsea, nesta terça-feira (8), às 16h (de Brasília), no MetLife Stadium, em Nova Jersey, nos Estados Unidos, pela semifinal do Mundial de Clubes. Para o confronto, o vidente Luiz Filho, do canal "Renascer das Cartas", do Youtube, previu que a equipe brasileira tem mais possibilidades de classificação para a decisão do novo torneio da Fifa.

O tarólogo previu um confronto disputado entre as equipes. Contudo, Luiz Filho destacou que o Tricolor jogará de uma forma lúcida. Ele também apontou que Renato Gaúcho deverá ser um destaque por conta de escolhas táticas na partida.

Para o lado do Chelsea, o vidente afirmou que a equipe inglesa deve tentar explorar ataques rápidos e precisos para agredir o time brasileiro. Apesar disso, os subordinados de Enzo Maresca devem deixar espaços em campo durante períodos da partida.

Em uma análise geral, Luiz Filho não descartou uma possibilidade de prorrogação e pênalti. Para ele, o jogo será aberto e bastante disputado. Um fator primordial para a construção da vitória no confronto será a consciência de usar a intensidade ao próprio favor durante os 90 minutos.

Fluminense no Mundial

A equipe tricolor chega para enfrentar a equipe inglesa na semifinal do Mundial de Clubes após uma campanha de destaque. O tricolor classificou na segunda colocação do Grupo F, ao lado do Borussia Dortmund, da Alemanha, o Tricolor eliminou a Inter de Milão e o Al-Hilal.

Agora, falta apenas mais uma vitória para a equipe de Renato Gaúcho alcançar a tão desejada final do novo torneio da Fifa. A missão é encarar o Chelsea, na terça-feira (8), às 16h (de Brasília), no MetLife Stadium, em Nova Jersey, nos Estados Unidos, pela semifinal do Mundial de Clubes.

Caso o clube carioca confirme a classifcação, irá enfrentar na decisão o vencedor de Real Madrid x PSG. As equipes europeias disputa a vaga na final na quarta-feira (9), às 16h (de Brasília), também no MetLife Stadium.