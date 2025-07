PVC faz desabafo sobre craque do Fluminense no Mundial: ‘Desapareceu’

O Fluminense encara o Chelsea nesta terça-feira (8) pela semifinal do Mundial de Clubes da Fifa. A campanha histórica do Tricolor das Laranjeiras terá mais um difícil capítulo, e o jornalista PVC fez um desabafo sobre a participação de um jogador do clube na competição.

A jornada do Fluminense neste Mundial de Clubes vem chamando a atenção no mundo do futebol e os números refletem isso. O bom desempenho diante de gigantes europeus, em especial nas classificações das oitavas e quartas de final, colocou o clube no foco de análises coletivas e individuais.

Apesar do destaque coletivo, e de algumas ótimas performances individuais, Paulo Vinicius Coelho, o PVC, sentiu falta de um velho conhecido do futebol brasileiro. Ele desabafou sobre o "sumiço" de Ganso no Fluminense/Mundial em live no canal UOL Esporte.

- A gente está aqui conversando sobre Fluminense x Chelsea há 29 minutos. Quantas vezes falamos o nome do Ganso? Nenhuma. O Ganso desapareceu nesse Mundial. Não dá para dizer que é a morte do camisa 10, porque o Cole Palmer dá aula. Não dá para dizer que é um veterano porque o Thiago Silva dá aula com 40 anos - começou o jornalista.

- Ele sumiu. Jogou 45 minutos. O Nonato jogou 303. Ele não conseguiu jogar contra o Ulsan. Imagina contra o Chelsea. Não dá para dizer que é impossível ele entrar no jogo, mas a gente não está cogitando.

Paulo Vinícius Coelho

Otimistas, torcedores do Fluminense no Mundial voltam à Nova York para semifinal contra o Chelsea

Os torcedores do Fluminense no Mundial retornaram à Nova York para a concentração antes da semifinal contra o Chelsea, pelo Mundial de Clubes. Com um otimismo pairando no ambiente, os tricolores chamaram atenção de moradores locais e turistas que passavam pelo bar Legends.

O estabelecimento, que foi a casa da torcida do Fluminense no Mundial durante os primeiros jogos da fase de grupos e volta a recebê-los, comporta centenas de pessoas na parte de dentro. Para receber a festa da NY Flu, também fizeram um cercado do lado de fora, que foi enchendo ao longo da noite e onde foram entoadas diversas músicas de arquibancada ao som da bateria da "organizada".

O clima entre os torcedores do Fluminense no Mundial é de euforia e agitação com a campanha surpreendente. Há pessoas que vieram do Brasil (de novo), outras que saíram de outros estados do país e aquelas que ainda estão para chegar.

— MInha família é toda tricolor e viemos para os jogos do mata-mata juntos, para Orlando e Charlotte, mas eles voltaram e eu resolvi ficar para ver a semi e, quem sabe, uma final — contou Giovana, otimista.

As vitórias do Fluminense no Mundial sobre a Inter de Milão e o Al Hilal injetou confiança nos tricolores, que acreditam na vitória sobre o Chelsea e dividem um pensamento de que a equipe atual possui uma "aura" semelhante com do time que foi campeão da Libertadores em 2023. A mística ganha ainda mais elementos nas figuras de Renato Gaúcho e Thiago Silva, que, no entendimento de alguns tricolores, retornaram para "fechar de vez o ciclo de 2008", quando foram vice-campeões da Libertadores.