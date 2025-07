Tironi crava o que o Fluminense não pode fazer contra o Chelsea: ‘Vai perder o jogo’

O colunista Eduardo Tironi avaliou os principais pontos táticos do confronto entre Fluminense e Chelsea, que acontece nesta terça-feira (08), às 16h (de Brasília), no MetLife Stadium, em Nova Jersey, pela semifinal do Mundial de Clubes da FIFA.

Segundo Tironi, o Fluminense não pode abdicar de jogar ofensivamente. Para ele, se a equipe de Renato Gaúcho optar por atuar recuada, como o Palmeiras fez contra o Chelsea em determinados momentos, pode comprometer a classificação à final.

— Se o Fluminense ficar encastelado atrás, vai perder o jogo. Foi assim que o time se deu bem contra o Al-Hilal e também contra a Inter de Milão. Nas vezes em que saiu para pressionar, mesmo sem conseguir manter isso o tempo todo, funcionou — afirmou.

O comentarista também comentou os prováveis encaixes defensivos diante da ausência do zagueiro Freytes. Tironi vê como negativa a possibilidade de Thiago Santos ser improvisado na zaga e sugeriu uma alternativa com o lateral Renê.

— Eu faria uma linha de três com o Renê como um terceiro zagueiro, para não precisar usar o Thiago Santos. O Renato está cogitando o Santos na zaga, o que considero uma decisão ruim — avaliou.

Além de Freytes, o Fluminense também não terá Martinelli. Tironi acredita que os desfalques dificultam, mas reforça que o time não deve mudar suas características.

— O Fluminense tem como grande mérito até agora saber jogar a competição, dependendo do adversário. Não pode fazer uma estratégia de esperar por uma bola. Precisa incomodar. O Chelsea é favorito, está em busca da final, e vai fazer de tudo para chegar lá.

Para Tironi, o principal desafio será resistir ao ritmo do Chelsea, especialmente no início da partida.

— Vai ser um jogo difícil. Se o Fluminense conseguir esticar a partida sem desvantagem no placar, melhor para ele, porque o Chelsea cansa bastante no segundo tempo — concluiu.

Renato Gaúcho precisará fazer mudanças no time titular do Fluminense contra o Chelsea (Foto: Marcelo Gonçalves/FFC)

FLUMINENSE X CHELSEA

✅ FICHA TÉCNICA

MUNDIAL DE CLUBES

📆 Data e horário: terça-feira (08), às 16h (horário de Brasília)

📍 Local: MetLife Stadium, em Nova Jersey (EUA)

📺 Onde assistir: TV Globo, SporTV, Globoplay e CazéTV

ARBITRAGEM

🟨 Árbitro: François Letexier (FRA)

🚩 Assistentes: Cyril Mugnier (FRA) e Mehdi Rahmouni (FRA)

🖥️ VAR: A definir.

⚽PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

FLUMINENSE: Fabio; Samuel, Thiago Silva, Thiago Santos (Fuentes) e Renê; Hercules, Bernal e Nonato; Arias, Canobbio, Everaldo. (Técnico: Renato Gaúcho)

CHELSEA: Sánchez; James (Gusto), Chalobah, Adarabioyo e Cucurella; Andrey Santos e Caicedo; Fernandez, Palmer e Pedro Neto; João Pedro. (Técnico: Enzo Maresca)