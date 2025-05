Os primeiros jogos da décima rodada do Brasileirão aconteceram no último sábado (24). Ao todo, seis equipes entraram em campo nos seguintes confrontos: Fluminense x Vasco, Atlético-MG x Corinthians e São Paulo x Mirassol. Após as partidas, o jornalista Carlos Eduardo Mansur desabafou sobre o nível técnico do Campeonato Brasileiro.

Durante participação no programa "Troca de Passes", do canal "Sportv", o comunicador criticou a qualidades dos jogos. Para ele, a única equipe que apresentou um "bom futebol" foi o Mirassol, do técnico Rafael Guanaes. O time venceu o São Paulo por 2 a 0, no Morumbis.

- A gente não pode se conformar com que estamos assistindo. É evidente que tem exceções, que dá para pinçar boas atuações, alias, o Mirassol salvou a rodada hoje. Foi o que se viu de um bom futebol. Salvou a tarde de futebol - iniciou o jornalista, antes de completar.

- Agora, a quantidade de jogos abaixo do que os jogadores do Brasil podem produzir (é grande), e aí, não estou criticando diretamente os treinadores nem os atletas. Mas eles, são melhores do que este calendário do futebol brasileiro. Está todo mundo no limite. É time que precisa ser poupado e que ainda não está pronto. Não podemos nos contentar com clássicos tão mau jogados - concluiu.

Jogos de sábado do Brasileirão

Além da vitória do Mirassol sobre o São Paulo, no Morumbis, o Fluminense venceu o Vasco por 2 a 1 , no Maracanã. Os jogadores Vegetti (contra) e Guga marcaram para a equipe tricolor, enquanto João Victor balançou as redes para o clube alvinegro.

Em Belo Horizonte, Minas Gerais, Atlético-MG e Corinthians protagonizaram um empate sem gols. As equipes até tiveram chances de marcar, mas pecaram nas finalizações. A chance mais clara do clube paulista aconteceu nos pés de Talles Magno, enquanto a do time mineiro aconteceu com Rony.