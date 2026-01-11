Record estreia comentarista gerado por IA para o Campeonato Paulista

A transmissão do Campeonato Paulista e da Copinha na Record vão ganhar uma novidade neste domingo (11). O programa "Esporte Record" apresentará o primeiro comentarista criado por Inteligência Artificial do Brasil durante sua exibição.

O "Toninho da ResenhIA" fará sua estreia na atração que vai ao ar a partir das 22h30 na Record. O comentarista virtual integrará a equipe durante os principais torneios de futebol de 2026.

A novidade tecnológica chega junto com a cobertura completa da rodada inicial do Campeonato Paulista e dos jogos da Copa São Paulo de Futebol Júnior. O Toninho analisará semanalmente os destaques do futebol brasileiro e a situação dos times que disputam as competições.

Em sua primeira participação, o comentarista virtual abordará as perspectivas do São Paulo para a temporada e fará análises sobre a reestreia de Gabigol no Santos em jogo do Campeonato Paulista. A tecnologia representa uma inovação na forma de transmitir informações esportivas ao público brasileiro.

O ex-atacante França, com passagens pelo São Paulo e Seleção Brasileira, participará do programa. O presidente do Corinthians, Osmar Stábile, também estará presente através de conexão por vídeo.

A transmissão acontecerá diretamente dos estúdios da RECORD em São Paulo, com repercussão dos jogos da primeira rodada do Campeonato Paulista 2026. O programa analisará os confrontos Mirassol x São Paulo e Portuguesa x Palmeiras, ambos transmitidos pela emissora.

Outros destaques da rodada inicial do Campeonato Paulista receberão atenção especial, como Santos x Novorizontino, partida que marcou a reestreia de Gabigol pelo clube santista, e Corinthians x Ponte Preta. Os telespectadores também poderão acompanhar os gols da Copinha, competição que movimenta o cenário esportivo nacional neste início de ano.

O Esporte Record manterá seus quadros tradicionais como o "Você Debate", onde o público envia perguntas sobre os clubes; o "Fala Meu Povo", dedicado aos torcedores corintianos após a estreia do time; e o "Esse Eu Assino", no qual Dodô escolherá o gol mais bonito da primeira rodada do Campeonato Paulista.

Uma reportagem especial sobre o Paulistão 2026 fará parte da programação, destacando a importância histórica do campeonato estadual mais relevante do Brasil e relembrando personagens emblemáticos da competição.

Cleber Machado e Paloma Tocci apresentarão o programa, que contará com comentários de Dodô, Maurício Noriega e Sálvio Spínola, além da participação inédita do Toninho da ResenhIA.