O aspecto defensivo do volante Marlon Freitas foi amplamente criticado pela torcida do Palmeiras no gol marcado por Lucho Acosta, para o Fluminense. O jogador se atrapalhou dentro da pequena área no mano a mano com o atacante tricolor, que deu sequência a jogada e converteu o lance em gol.

continua após a publicidade

➡️ Veja os gols de Palmeiras x Fluminense: 1º tempo tem chuva de gols

As principais ressumações vêm acompanhadas de pedidos por contratações que reforcem a defesa alviverde. A janela de transferências do futebol brasileiro se encerra no dia 3 de março. Internamente, porém, o clube avalia o elenco atual como "pronto" para os compromissos deste primeiro semestre.

🎲Aposte na 4ª rodada do Brasileirão!

*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.

continua após a publicidade

📲 Tudo sobre o Verdão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Palmeiras

Palmeiras mantém busca por reforços, vê janela perto do fim e admite novo plano

✍️Texto de Vitor Palhares, setorista do Palmeiras no Lance!

O Palmeiras tem menos de dez dias para registrar novos reforços antes do fechamento da janela de transferências, marcado para 3 de março. Até o momento, o clube acertou as contratações do volante Marlon Freitas, junto ao Botafogo, e do meia-atacante Jhon Arias, que estava no Wolverhampton, em negociações que somam pouco menos de R$ 200 milhões.

A principal prioridade da diretoria segue sendo a contratação de um zagueiro pronto para disputar posição com Murilo. O principal alvo é Nino, atualmente no Zenit, mas o clube russo tem dificultado as tratativas e não demonstra interesse em liberar o defensor no meio da temporada europeia, apesar de o Palmeiras já ter um acordo com seu estafe.

continua após a publicidade

Em movimento recente, o Palmeiras chegou a enviar um representante ao Oriente Médio, onde o Zenit disputava um torneio amistoso, na tentativa de destravar as negociações, mas recebeu uma nova negativa. Agora, com o iminente fechamento da janela, o clube tenta avançar em um acordo para tercom o jogador apenas na metade do ano.

Outros nomes, como os zagueiros Igor Júlio e Alexsandro, foram sondados pela diretoria do Palmeiras, mas as conversas não avançaram.

Entre as outras lacunas identificadas está a posição de primeiro volante, setor que perdeu Aníbal Moreno, negociado com o River Plate, além da busca por um atacante capaz de ser opção à dupla formada por Vitor Roque e Flaco López, após a saída de Bruno Rodrigues para o Cruzeiro por empréstimo.