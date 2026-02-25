Torcedores do Fluminense criticam atitude de jogadores com Jhon Arias: 'Frouxo'

O duelo entre Palmeiras e Fluminense, nesta quarta-feira (25), pelo Campeonato Brasileiro, marcou o reencontro de Jhon Arias com o clube onde se tornou ídolo. Na Arena Barueri, Arias não passou despercebido pelo olhar atento do torcedor.

continua após a publicidade

Com o coração fragilizado, diversos torcedores encontraram mais um motivo para se incomodar. A recepção calorosa dos jogadores do Fluminense com Arias não foi bem aceita, gerando uma chuva de críticas na web.

A torcida Tricolor guarda mágoas por uma promessa que já foi quebrada pelo jogador. Em sua despedida do clube, Arias declarou: "Não me alongo muito porque eu vou voltar. Algum dia, eu vou voltar aqui, ao Fluminense. Com certeza. E o dia que isso acontecer vai ser especial."

continua após a publicidade

➡️ Da chegada no Fluminense ao retorno para o Brasil pelo Palmeiras: relembre a trajetória de Arias

🎲Aposte na 4ª rodada do Brasileirão!

*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.

📲Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

Arias, sequência pelo Palmeiras e reencontro com o Fluminense

O duelo entre Palmeiras e Fluminense marca o primeiro reencontro de Jhon Arias com o ex-clube desde seu retorno ao futebol brasileiro. Anunciado como a segunda maior contratação da história alviverde (25 milhões de euros, atrás apenas de Vitor Roque), o colombiano estreou na classificação às semifinais do Campeonato Paulista, diante do Capivariano.

continua após a publicidade

Na ocasião, o meia-atacante permaneceu em campo por cerca de 15 minutos e sofreu o pênalti que resultou no terceiro dos quatro gols da vitória palmeirense na Arena Barueri.

Arias no banco em Palmeiras x Fluminense (Foto: MARCUS ANGELO/Photo Premium/Gazeta Press)

A escolha por não colocar o jogador entre os titulares visou diminuir a pressão do primeiro confronto com o Fluminense desde sua saída.

O reencontro de Arias com Fluminense acontece pouco mais de sete meses depois da despedida no Maracanã, quando o meia-atacante deixou o Tricolor rumo ao Wolverhampton para realizar o sonho de atuar na Premier League. Na ocasião, Arias afirmou que pretendia voltar ao clube no futuro. O retorno ao futebol brasileiro, porém, ocorreu de forma diferente do imaginado — vestindo a camisa de outro clube.