Torcida do Cruzeiro manda recado para Tite após empate com Corinthians misto

Tite deixou o gramado do Mineirão ouvido um uníssono grito de "Fora, Tite", após o apito final de Cruzeiro 1 x 1 Corinthians. Nas arquibancadas, o torcedor cabuloso que marcou presença no empate amargo com o Corinthians fez questão de demonstrar sua insatisfação.

Leonardo Jardim deixou o comando técnico do Cruzeiro em dezembro de 2025 por problemas pessoais. O técnico colocou o Cabuloso no 'pódio' do Campeonato Brasileiro e recolocou a equipe na Libertadores. Deixando o sarrafo altíssimo para quem viesse repor sua saída.

Sobe o comando de Tite, o Cruzeiro soma apenas dois pontos em quatro jogos, ocupando a 18ª colocação na tabela do Campeonato Brasileiro. Com um jogo a mais que os dois clubes imediatamente abaixo (Vasco e Santos). No campeonato estadual, a equipe está na semifinal.

Nas redes sociais, o recado foi o mesmo do Mineirão. Dessa vez, com uma hashtag antes. #ForaTite! Diversos torcedores do Cruzeiro se posicionaram contra a permanência do treinador.

Torcedores do Cruzeiro pedem "Fora, Tite"

O que vem por aí?

Passado o jogo pelo Brasileirão, as duas equipes focam agora nos estaduais. Cruzeiro enfrenta o Pouso Alegre, no sábado (28), às 18h30 (de Brasília), pelo jogo de volta da semifinal do Campeonato Mineiro. Já o Timão joga contra o Novorizontino, no mesmo dia, às 20h30 (de Brasília).

Tite concede entrevista coletiva após Cruzeiro x Corinthians (Foto: Eduardo Statuti/Lance!)

✅ FICHA TÉCNICA

CRUZEIRO 1 X 1 CORINTHIANS

CAMPEONATO BRASILEIRO - 4ª RODADA

📆 Data e horário: Quarta-feira, 25 de fevereiro, às 20h (de Brasília)

📍 Local: Mineirão

🟨 Árbitro: Davi de Oliveira Lacerda (ES)

🚩 Assistentes: Victor Hugo Imazu dos Santos (PR) e Douglas Pagung (ES)

📺 VAR: Daniel Nobre Bins (RS)

🟨 Cartões amarelos: William (CRU) 2x, Lucas Romero (CRU); André Ramalho (COR), Angileri (COR), Carrillo (COR)

🟥 Cartões Vermelhos: William (CRU)

⚽ Gols: Matheus Pereira (CRU), João Pedro Tchoca (COR)