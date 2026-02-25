Torcida do Cruzeiro manda recado para Tite após empate com Corinthians misto
Gritos de "Fora, Tite" tomam conta do Mineirão
Tite deixou o gramado do Mineirão ouvido um uníssono grito de "Fora, Tite", após o apito final de Cruzeiro 1 x 1 Corinthians. Nas arquibancadas, o torcedor cabuloso que marcou presença no empate amargo com o Corinthians fez questão de demonstrar sua insatisfação.
Leonardo Jardim deixou o comando técnico do Cruzeiro em dezembro de 2025 por problemas pessoais. O técnico colocou o Cabuloso no 'pódio' do Campeonato Brasileiro e recolocou a equipe na Libertadores. Deixando o sarrafo altíssimo para quem viesse repor sua saída.
➡️ Sob olhares de Ancelotti, Cruzeiro e Corinthians empatam no Mineirão
Sobe o comando de Tite, o Cruzeiro soma apenas dois pontos em quatro jogos, ocupando a 18ª colocação na tabela do Campeonato Brasileiro. Com um jogo a mais que os dois clubes imediatamente abaixo (Vasco e Santos). No campeonato estadual, a equipe está na semifinal.
Nas redes sociais, o recado foi o mesmo do Mineirão. Dessa vez, com uma hashtag antes. #ForaTite! Diversos torcedores do Cruzeiro se posicionaram contra a permanência do treinador.
Torcedores do Cruzeiro pedem "Fora, Tite"
O que vem por aí?
Passado o jogo pelo Brasileirão, as duas equipes focam agora nos estaduais. Cruzeiro enfrenta o Pouso Alegre, no sábado (28), às 18h30 (de Brasília), pelo jogo de volta da semifinal do Campeonato Mineiro. Já o Timão joga contra o Novorizontino, no mesmo dia, às 20h30 (de Brasília).
✅ FICHA TÉCNICA
CRUZEIRO 1 X 1 CORINTHIANS
CAMPEONATO BRASILEIRO - 4ª RODADA
📆 Data e horário: Quarta-feira, 25 de fevereiro, às 20h (de Brasília)
📍 Local: Mineirão
🟨 Árbitro: Davi de Oliveira Lacerda (ES)
🚩 Assistentes: Victor Hugo Imazu dos Santos (PR) e Douglas Pagung (ES)
📺 VAR: Daniel Nobre Bins (RS)
🟨 Cartões amarelos: William (CRU) 2x, Lucas Romero (CRU); André Ramalho (COR), Angileri (COR), Carrillo (COR)
🟥 Cartões Vermelhos: William (CRU)
⚽ Gols: Matheus Pereira (CRU), João Pedro Tchoca (COR)
