Fora de Campo

Torcida do Cruzeiro manda recado para Tite após empate com Corinthians misto

Gritos de "Fora, Tite" tomam conta do Mineirão

Fernanda Gondim
Rio de Janeiro (RJ)
Eduardo Statuti
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 25/02/2026
22:49
Tite, técnico do Cruzeiro (Foto: Gustavo Aleixo/Cruzeiro)
Tite é alvo de protestos da torcida do Cruzeiro (Foto: Gustavo Aleixo/Cruzeiro)
Tite deixou o gramado do Mineirão ouvido um uníssono grito de "Fora, Tite", após o apito final de Cruzeiro 1 x 1 Corinthians. Nas arquibancadas, o torcedor cabuloso que marcou presença no empate amargo com o Corinthians fez questão de demonstrar sua insatisfação.

Leonardo Jardim deixou o comando técnico do Cruzeiro em dezembro de 2025 por problemas pessoais. O técnico colocou o Cabuloso no 'pódio' do Campeonato Brasileiro e recolocou a equipe na Libertadores. Deixando o sarrafo altíssimo para quem viesse repor sua saída.

➡️ Sob olhares de Ancelotti, Cruzeiro e Corinthians empatam no Mineirão

Sobe o comando de Tite, o Cruzeiro soma apenas dois pontos em quatro jogos, ocupando a 18ª colocação na tabela do Campeonato Brasileiro. Com um jogo a mais que os dois clubes imediatamente abaixo (Vasco e Santos). No campeonato estadual, a equipe está na semifinal.

Nas redes sociais, o recado foi o mesmo do Mineirão. Dessa vez, com uma hashtag antes. #ForaTite! Diversos torcedores do Cruzeiro se posicionaram contra a permanência do treinador.

Torcedores do Cruzeiro pedem "Fora, Tite"

O que vem por aí?

Passado o jogo pelo Brasileirão, as duas equipes focam agora nos estaduais. Cruzeiro enfrenta o Pouso Alegre, no sábado (28), às 18h30 (de Brasília), pelo jogo de volta da semifinal do Campeonato Mineiro. Já o Timão joga contra o Novorizontino, no mesmo dia, às 20h30 (de Brasília).

Tite (Foto: Eduardo Statuti/ Lance!)
Tite concede entrevista coletiva após Cruzeiro x Corinthians (Foto: Eduardo Statuti/Lance!)

✅ FICHA TÉCNICA
CRUZEIRO 1 X 1 CORINTHIANS
CAMPEONATO BRASILEIRO - 4ª RODADA

📆 Data e horário: Quarta-feira, 25 de fevereiro, às 20h (de Brasília)
📍 Local: Mineirão
🟨 Árbitro: Davi de Oliveira Lacerda (ES)
🚩 Assistentes: Victor Hugo Imazu dos Santos (PR) e Douglas Pagung (ES)
📺 VAR: Daniel Nobre Bins (RS)
🟨 Cartões amarelos: William (CRU) 2x, Lucas Romero (CRU); André Ramalho (COR), Angileri (COR), Carrillo (COR)
🟥 Cartões Vermelhos: William (CRU)
⚽ Gols: Matheus Pereira (CRU), João Pedro Tchoca (COR)

