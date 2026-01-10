Gabriel Brazão vira assunto durante jogo do Santos no Paulistão: 'Pode ficar'

O goleiro Gabriel Brazão teve seu nome muito comentado durante a estreia do Santos no Campeonato Paulista, na tarde deste sábado (10). Até aqui, o Peixe vai perdendo para o Novorizontino por 1 a 0 na Vila Belmiro.

Depois de um bom começo do Santos e algumas chances desperdiçadas do time da casa, Diego Galo recebeu passe de Rômulo e deslocou o goleiro Gabriel Brazão para fazer 1 a 0 para o Novorizontino. As equipes desceram para o intervalo com esse placar.

➡️Torcedores reagem a lance de Gabigol em Santos x Novorizontino: 'Absurdo'

Nas redes sociais, o lance do gol sofrido pelo Santos fez com que o nome do goleiro Gabriel Brazão ficasse em alta. Para muitos torcedores, a finalização de Diego Galo era defensável e o arqueiro do Peixe falhou. Veja o lance abaixo e os comentários na web:

Gabigol foi titular em Santos x Novorizontino (Foto: LEO BARRILARI/Gazeta Press)

Escalação do Peixe

Com Gabigol, o Santos está escalado para enfrentar o Novorizontino neste sábado (10), na estreia do Campeonato Paulista, às 16h (de Brasília), na Vila Belmiro. Todos os ingressos estão esgotados para a partida.

A principal novidade é o retorno do atacante Gabriel Barbosa, que volta ao time da Baixada Santista para sua terceira passagem pelo clube. Ele vai formar o trio de ataque com Caballero e Lautaro Díaz.

Vojvoda inicia com o camisa 9 entre os titulares no ataque. A formação do Peixe tem Gabriel Brazão; Igor Vinícius, Adonis Frías, Zé Ivaldo, Escobar; Willian Arão, João Schmidt, Rollheiser; Caballero, Lautaro Díaz e Gabigol. Essa foi a escalação do Santos para enfrentar o Novorizontino.

Já o camisa 10 do Santos, Neymar, ainda não está à disposição de Juan Pablo Vojvoda, pois passou por uma artroscopia no joelho esquerdo no ano passado.