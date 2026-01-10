Mirassol x São Paulo: onde assistir, horário e escalações do jogo pelo Paulista

Mirassol e São Paulo estreiam no Campeonato Paulista neste domingo, dia 11 de janeiro. O jogo será às 20h30 (de Brasília), no Estádio Municipal José Maria de Campos Maia, em Mirassol. A partida será transmitida ao vivo pela Cazé TV, pela Record e pela HBO Max.

Após ser destaque no Campeonato Brasileiro ano passado, o Mirassol chega com um elenco diferente do visto na última temporada. Com 14 saídas, já anunciou oito reforços: o lateral-esquerdo Igor Cariús, o zagueiro William Machado, os volantes Denilson e Yuri Lara, o meia Lucas Mugni, além dos atacantes Rodrigues Rodrigues, Nathan Fogaça e André Luís.

Enquanto isso, o São Paulo estreia na competição vivendo um momento político complicado. Com reunião para votar o impeachment de Julio Casares na semana que vem, terá dois novos reforços: Danielzinho, ex-Mirassol, e o goleiro Carlos Coronel. A equipe também terá retornos importantes, que encerraram o último ano lesionados, como Calleri e Lucas Moura.

Ficha do jogo MIR SAO 1ª RODADA CAMPEONATO PAULISTA Data e Hora domingo, 10 de janeiro de 2026, às 18h30 (de Brasília) Local Estádio Municipal José Maria de Campos Maia, em Mirassol Árbitro Matheus Delgado Candançan Assistentes Evandro de Melo Lima e Rafael Tadeu Alves de Souza Var Thiago Duarte Peixoto Onde assistir

Confira prováveis times de Mirassol x São Paulo

MIRASSOL X SÃO PAULO

1ª RODADA - CAMPEONATO PAULISTA

📆 Data e horário: domingo, 10 de janeiro de 2026, às 18h30 (de Brasília)

📍 Local: Estádio Municipal José Maria de Campos Maia, em Mirassol

📺 Onde assistir: Cazé TV, pela Record e pela HBO Max.

⚽ Prováveis escalações

MIRASSOL (Técnico: Rafael Guanaes):

Walter; Lucas Ramon, Lucas Oliveira, João Victor e Reinaldo; Yuri Lara, Denilson, Eduardo e Lucas Mugni; André Luís e Nathan Fogaça.

SÃO PAULO (Técnico: Hernán Crespo):

Rafael, Ferraresi, Arboleda e Alan Franco; Maik, Pablo Maia, Danielzinho, Marcos Antônio e Wendell; Luciano e Calleri.