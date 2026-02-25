menu hamburguer
Fora de Campo

Everton Ribeiro é criticado por pênalti que eliminou o Bahia da Libertadores

O'Higgins-CHI vence por 4 a 3 nos pênaltis

b09c720d-cab1-4dd2-8a5e-3182af763649_IMG_1637-aspect-ratio-1024-1024
Fernanda Gondim
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 25/02/2026
21:45
Everton Ribeiro desperdiça pênalti decisivo que elimina Bahia na Libertadores
Everton Ribeiro desperdiça pênalti decisivo que elimina Bahia na Libertadores (Foto: Joao Aurelio/Pera Photo Press/Gazeta Press)
  • Matéria
  • Mais Notícias

O Bahia foi eliminado na 2ª fase da Libertadores. A última cobrança na disputa de pênaltis ficou sob a responsabilidade do gabaritado Everton Ribeiro. Na corrida até a bola, o camisa 10 demonstrou insegurança. A cobrança foi o reflexo. Uma bola fraca, no meio do gol, fácil para a defesa do goleiro Omar Carabalí, do O'Higgins.

No tempo normal, o Tricolor venceu por 2 a 1. Nos pênaltis, o O'Higgins-CHI levou a melhor por 4 a 3. Everaldo, Luciano Juba e Rodrigo Nestor marcaram para os baianos. O goleiro Carabalí pegou as batidas de Dell e Everton Ribeiro.

▶️Veja a cobrança desperdiçada por Everton Ribeiro que eliminou o Bahia da Libertadores:

Nas redes sociais, diversos torcedores protestaram. Com a eliminação na 2ª fase da Libertadores, popularmente apelidada de "Pré-Libertadores", o Bahia se despede em definitivo de competições continentais na temporada. O Tricolor de Aço também não poderá disputar a Copa Sul-Americana.

O adversário do O'Higgins será o classificado de Tolima-COL x Deportivo Táchira-VEN.

Bahia perde caio O'Higgins nos pênaltis; Dell e Everton Ribeiro perdem

✍️Texto de Esáu Souza

Precisando reverter a derrota por 1 a 0 na ida, o Bahia iniciou a partida nesta noite pressionando o O'Higgins. Após passe de Everton Ribeiro, Ademir apareceu pela direita e encontrou Willian José, que abriu o placar em Salvador já nos primeiros instantes.

Na reta final do 1º tempo, a arbitragem marcou um pênalti para o Esquadrão. Willian José cobrou e viu Carabalí defender, mas o atacante balançou as redes no rebote. Assim, os baianos foram para o intervalo em vantagem.

Os chilenos igualaram o placar agregado no início do 2º tempo. Sarrafiore apareceu pela esquerda e encontrou Castillo, que desviou para o fundo das redes.

O Bahia continuou em busca do terceiro gol. Acevedo pegou rebote em escanteio e bateu por cima da meta chilena. Apesar da posse de bola, o Tricolor não conseguiu atacar com grande perigo. Assim, a decisão foi para as penalidades.

Everton Ribeiro lamenta pênalti perdido em Bahia x O'Higgins (Foto: Ednei Cunha/CÃ³digo 19/Gazeta Press)
