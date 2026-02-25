Everton Ribeiro é criticado por pênalti que eliminou o Bahia da Libertadores
O'Higgins-CHI vence por 4 a 3 nos pênaltis
O Bahia foi eliminado na 2ª fase da Libertadores. A última cobrança na disputa de pênaltis ficou sob a responsabilidade do gabaritado Everton Ribeiro. Na corrida até a bola, o camisa 10 demonstrou insegurança. A cobrança foi o reflexo. Uma bola fraca, no meio do gol, fácil para a defesa do goleiro Omar Carabalí, do O'Higgins.
No tempo normal, o Tricolor venceu por 2 a 1. Nos pênaltis, o O'Higgins-CHI levou a melhor por 4 a 3. Everaldo, Luciano Juba e Rodrigo Nestor marcaram para os baianos. O goleiro Carabalí pegou as batidas de Dell e Everton Ribeiro.
▶️Veja a cobrança desperdiçada por Everton Ribeiro que eliminou o Bahia da Libertadores:
Nas redes sociais, diversos torcedores protestaram. Com a eliminação na 2ª fase da Libertadores, popularmente apelidada de "Pré-Libertadores", o Bahia se despede em definitivo de competições continentais na temporada. O Tricolor de Aço também não poderá disputar a Copa Sul-Americana.
O adversário do O'Higgins será o classificado de Tolima-COL x Deportivo Táchira-VEN.
Bahia perde caio O'Higgins nos pênaltis; Dell e Everton Ribeiro perdem
Precisando reverter a derrota por 1 a 0 na ida, o Bahia iniciou a partida nesta noite pressionando o O'Higgins. Após passe de Everton Ribeiro, Ademir apareceu pela direita e encontrou Willian José, que abriu o placar em Salvador já nos primeiros instantes.
Na reta final do 1º tempo, a arbitragem marcou um pênalti para o Esquadrão. Willian José cobrou e viu Carabalí defender, mas o atacante balançou as redes no rebote. Assim, os baianos foram para o intervalo em vantagem.
Os chilenos igualaram o placar agregado no início do 2º tempo. Sarrafiore apareceu pela esquerda e encontrou Castillo, que desviou para o fundo das redes.
O Bahia continuou em busca do terceiro gol. Acevedo pegou rebote em escanteio e bateu por cima da meta chilena. Apesar da posse de bola, o Tricolor não conseguiu atacar com grande perigo. Assim, a decisão foi para as penalidades.
