menu hamburguer
imagem topo menu
logo Lance!X
Logo Lance!
Ícone de Times

Times

Ícone de Futebol

Futebol

Ícone de Esportes

Esportes

Ícone de Lance! +

Lance! +

imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsFora de Campo

Leitura labial revela diálogos de briga em Cruzeiro x Atlético: 'Manda encontrar'

Partida acabou com 23 expulsos

b09c720d-cab1-4dd2-8a5e-3182af763649_IMG_1637-aspect-ratio-1024-1024
Fernanda Gondim
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 09/03/2026
14:41
Briga generalizada no clássico
imagem cameraBriga entre jogadores de Cruzeiro x Atlético-MG (Foto: Rodney Costa/Zimel Press/Gazeta Press)
  • Matéria
  • Mais Notícias

Foi necessária até mesmo a intervenção da polícia e de seguranças do estádio para conter a confusão que se formou entre jogadores e membros das comissões do Atlético Mineiro e do Cruzeiro. Após alguns minutos de paralisação, o árbitro decidiu encerrar a partida, confirmando a conquista da Raposa do título do Campeonato Mineiro de 2026.

continua após a publicidade

O dublador Gustavo Machado divulgou a leitura labial das discussões entre os atletas durante a briga. Confira:

➡️ Qual será a punição por briga no clássico Cruzeiro x Atlético-MG?

Cruzeiro x Atlético-MG termina com 23 expulsos

Atlético e Cruzeiro tiveram, somados, 23 jogadores expulsos por conta da briga generalizada durante a final do Campeonato Mineiro neste domingo (8). Apesar de não ter apresentado o cartão vermelho em campo, o árbitro Matheus Candançan apontou na súmula as expulsões por conta da confusão no último lance da partida no Mineirão.

A confusão começou após o goleiro Everson receber uma chegada de Christian e se irritar com o lance, partindo para cima do meia do Cruzeiro. A situação rapidamente se agravou e outros jogadores entraram na discussão, dando início a uma briga generalizada.

continua após a publicidade

📲 Para ficar por dentro de todas as notícias, siga os canais dos clubes no WhatsApp

🔵Siga o nosso canal Lance! Cruzeiro ou⚫Siga o nosso canal Lance! Atlético-MG

Confusao entre jogadores do Cruzeiro e Atletico MG, durante jogo da final do Campeonato Mineiro
Confusao entre jogadores do Cruzeiro e Atlético MG, durante jogo da final do Campeonato Mineiro (Foto: Rodney Costa/Zimel Press/Gazeta Press) <br>

Do lado do Atlético, 11 atletas foram expulsos, pela Raposa, 12 nomes levaram cartão vermelho. As suspensões terão de ser cumpridas na próxima edição do Campeonato Mineiro. 🟥Confira abaixo todos os nomes.

CRUZEIRO:
  • Cássio
  • Fagner
  • Fabrício Bruno
  • João Marcelo
  • Villalba
  • Kauã Prates
  • Christian
  • Lucas Romero
  • Matheus Henrique
  • Walace
  • Gerson
  • Kaio Jorge
ATLÉTICO-MG:
    1.
  1. Everson
    2. 2.
  2. Gabriel Delfim
    3. 3.
  3. Preciado
    4. 4.
  4. Lyanco
    5. 5.
  5. Ruan Tressoldi
    6. 6.
  6. Junior Alonso
    7. 7.
  7. Renan Lodi
    8. 8.
  8. Alan Franco
    9. 9.
  9. Alan Minda
    10. 10.
  10. Cassierra
    11. 11.
  11. Hulk

Das 23 expulsões, 21 foram justificadas na súmula da seguinte forma: "Expulso por, durante a briga generalizada, após o término da partida, desferir e atingir com socos e pontapés seus adversários, não sendo possível apresentar o cartão vermelho devido ao tumulto."

continua após a publicidade

circulo com pontos dentroTudo sobre

Siga o Lance! no Google
Logo Google News
  • Matéria
  • Mais Notícias