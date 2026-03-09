Leitura labial revela diálogos de briga em Cruzeiro x Atlético: 'Manda encontrar'

Foi necessária até mesmo a intervenção da polícia e de seguranças do estádio para conter a confusão que se formou entre jogadores e membros das comissões do Atlético Mineiro e do Cruzeiro. Após alguns minutos de paralisação, o árbitro decidiu encerrar a partida, confirmando a conquista da Raposa do título do Campeonato Mineiro de 2026.

O dublador Gustavo Machado divulgou a leitura labial das discussões entre os atletas durante a briga. Confira:

Cruzeiro x Atlético-MG termina com 23 expulsos

Atlético e Cruzeiro tiveram, somados, 23 jogadores expulsos por conta da briga generalizada durante a final do Campeonato Mineiro neste domingo (8). Apesar de não ter apresentado o cartão vermelho em campo, o árbitro Matheus Candançan apontou na súmula as expulsões por conta da confusão no último lance da partida no Mineirão.

A confusão começou após o goleiro Everson receber uma chegada de Christian e se irritar com o lance, partindo para cima do meia do Cruzeiro. A situação rapidamente se agravou e outros jogadores entraram na discussão, dando início a uma briga generalizada.

Confusao entre jogadores do Cruzeiro e Atlético MG, durante jogo da final do Campeonato Mineiro (Foto: Rodney Costa/Zimel Press/Gazeta Press) <br>

Do lado do Atlético, 11 atletas foram expulsos, pela Raposa, 12 nomes levaram cartão vermelho. As suspensões terão de ser cumpridas na próxima edição do Campeonato Mineiro. 🟥Confira abaixo todos os nomes.

CRUZEIRO:

Cássio

Fagner

Fabrício Bruno

João Marcelo

Villalba

Kauã Prates

Christian

Lucas Romero

Matheus Henrique

Walace

Gerson

Kaio Jorge

ATLÉTICO-MG:

1 . Everson 2 . Gabriel Delfim 3 . Preciado 4 . Lyanco 5 . Ruan Tressoldi 6 . Junior Alonso 7 . Renan Lodi 8 . Alan Franco 9 . Alan Minda 10 . Cassierra 11 . Hulk

Das 23 expulsões, 21 foram justificadas na súmula da seguinte forma: "Expulso por, durante a briga generalizada, após o término da partida, desferir e atingir com socos e pontapés seus adversários, não sendo possível apresentar o cartão vermelho devido ao tumulto."