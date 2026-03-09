Leitura labial revela diálogos de briga em Cruzeiro x Atlético: 'Manda encontrar'
Partida acabou com 23 expulsos
Foi necessária até mesmo a intervenção da polícia e de seguranças do estádio para conter a confusão que se formou entre jogadores e membros das comissões do Atlético Mineiro e do Cruzeiro. Após alguns minutos de paralisação, o árbitro decidiu encerrar a partida, confirmando a conquista da Raposa do título do Campeonato Mineiro de 2026.
O dublador Gustavo Machado divulgou a leitura labial das discussões entre os atletas durante a briga. Confira:
➡️ Qual será a punição por briga no clássico Cruzeiro x Atlético-MG?
Cruzeiro x Atlético-MG termina com 23 expulsos
Atlético e Cruzeiro tiveram, somados, 23 jogadores expulsos por conta da briga generalizada durante a final do Campeonato Mineiro neste domingo (8). Apesar de não ter apresentado o cartão vermelho em campo, o árbitro Matheus Candançan apontou na súmula as expulsões por conta da confusão no último lance da partida no Mineirão.
A confusão começou após o goleiro Everson receber uma chegada de Christian e se irritar com o lance, partindo para cima do meia do Cruzeiro. A situação rapidamente se agravou e outros jogadores entraram na discussão, dando início a uma briga generalizada.
Do lado do Atlético, 11 atletas foram expulsos, pela Raposa, 12 nomes levaram cartão vermelho. As suspensões terão de ser cumpridas na próxima edição do Campeonato Mineiro. 🟥Confira abaixo todos os nomes.
CRUZEIRO:
- Cássio
- Fagner
- Fabrício Bruno
- João Marcelo
- Villalba
- Kauã Prates
- Christian
- Lucas Romero
- Matheus Henrique
- Walace
- Gerson
- Kaio Jorge
ATLÉTICO-MG:
- Everson
- Gabriel Delfim
- Preciado
- Lyanco
- Ruan Tressoldi
- Junior Alonso
- Renan Lodi
- Alan Franco
- Alan Minda
- Cassierra
- Hulk
Das 23 expulsões, 21 foram justificadas na súmula da seguinte forma: "Expulso por, durante a briga generalizada, após o término da partida, desferir e atingir com socos e pontapés seus adversários, não sendo possível apresentar o cartão vermelho devido ao tumulto."
