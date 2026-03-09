Horário e onde assistir à premiação do Paulistão 2026

Nesta segunda-feira (9), a partir das 20h30, a TNT Sports realiza a cobertura completa da Premiação do Paulistão 2026, cerimônia que elege e homenageia os principais destaques do estadual. O evento, que acontece um dia após a grande final entre Novorizontino e Palmeiras, será transmitido ao vivo pela plataforma de streaming HBO Max e pelo canal TNT.

continua após a publicidade

TNT e HBO Max

20h30 - Pré-premiação

21h00 - Premiação Paulistão Casas Bahia 2026

22h15 - Pós-premiação

22h45 - Encerramento

📲 Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

🎯Artilharia do Campeonato Paulista 2026

7 gols - Robson - Novorizontino

6 gols - Flaco López - Palmeiras

5 gols - Calleri - São Paulo

5 gols - Rômulo - Novorizontino

4 gols - Carlão - Noroeste

4 gols - Gabriel - Santos

4 gols - Gabriel Poveda - Primavera

3 gols - Everton - Portuguesa

3 gols - Jhon Jhon - Bragantino

3 gols - Renê Sousa - Portuguesa

3 gols - Vitor Roque - Palmeiras

Palmeiras vence Novorizontino em ida e volta e conquista 27º título do Paulistão

Neste domingo (8), o Palmeiras chegou ao 27º título do Paulistão, o quarto sob o comando de Abel, agora o técnico mais vitorioso da história do clube, com 11 taças.

continua após a publicidade

Rival na final estadual, o Novorizontino foi responsável por eliminar dois gigantes do Estado: Santos, nas quartas de final, e Corinthians, na semifinal. No último domingo, no entanto, voltou a ser derrotado pelo Palmeiras, desta vez por 2 a 1, em confronto marcado por forte chuva.

A premiação pelo título foi de R$ 5 milhões. Ao todo, foram R$ 40 milhões, levando em conta os R$ 35 milhões recebidos por cota de participação.

continua após a publicidade

🎰 Aposte nos próximos jogos do Palmeiras!

*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.

➡️ A mulher por trás do Palmeiras: o legado de Leila Pereira no futebol brasileiro