Horário e onde assistir à premiação do Paulistão 2026
Palmeiras se sagrou campeão do torneio
Nesta segunda-feira (9), a partir das 20h30, a TNT Sports realiza a cobertura completa da Premiação do Paulistão 2026, cerimônia que elege e homenageia os principais destaques do estadual. O evento, que acontece um dia após a grande final entre Novorizontino e Palmeiras, será transmitido ao vivo pela plataforma de streaming HBO Max e pelo canal TNT.
TNT e HBO Max
20h30 - Pré-premiação
21h00 - Premiação Paulistão Casas Bahia 2026
22h15 - Pós-premiação
22h45 - Encerramento
🎯Artilharia do Campeonato Paulista 2026
7 gols - Robson - Novorizontino
6 gols - Flaco López - Palmeiras
5 gols - Calleri - São Paulo
5 gols - Rômulo - Novorizontino
4 gols - Carlão - Noroeste
4 gols - Gabriel - Santos
4 gols - Gabriel Poveda - Primavera
3 gols - Everton - Portuguesa
3 gols - Jhon Jhon - Bragantino
3 gols - Renê Sousa - Portuguesa
3 gols - Vitor Roque - Palmeiras
Palmeiras vence Novorizontino em ida e volta e conquista 27º título do Paulistão
Neste domingo (8), o Palmeiras chegou ao 27º título do Paulistão, o quarto sob o comando de Abel, agora o técnico mais vitorioso da história do clube, com 11 taças.
Rival na final estadual, o Novorizontino foi responsável por eliminar dois gigantes do Estado: Santos, nas quartas de final, e Corinthians, na semifinal. No último domingo, no entanto, voltou a ser derrotado pelo Palmeiras, desta vez por 2 a 1, em confronto marcado por forte chuva.
A premiação pelo título foi de R$ 5 milhões. Ao todo, foram R$ 40 milhões, levando em conta os R$ 35 milhões recebidos por cota de participação.
