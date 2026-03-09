Fut & Papo recebe Cadu, ex-jogador do Fluminense, nesta segunda-feira (9)
Programa é nesta segunda-feira (9) às 19h, no canal do Lance! no Youtube
- Matéria
- Mais Notícias
O programa Fut & Papo recebe nesta segunda-feira (09), às 19h, o ex-meia Cadu, que atuou pelo Fluminense Football Club entre 1995 e 1998.
Relacionadas
- Futebol Nacional
Análise – Qual será a punição por briga no clássico Cruzeiro x Atlético-MG?
Futebol Nacional09/03/2026
- Atlético Mineiro
Atlético-MG se pronuncia oficialmente por confusão generalizada no clássico
Atlético Mineiro09/03/2026
- Corinthians
Conselho Deliberativo do Corinthians vota reforma do estatuto nesta segunda
Corinthians09/03/2026
Revelado no futebol carioca, Cadu também acumulou passagens por clubes tradicionais do estado, como Volta Redonda, Madureira e Cabofriense. Após encerrar a carreira como jogador, seguiu ligado ao Tricolor, atuando como auxiliar fixo nas categorias de base do clube.
➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte
Durante o programa, o ex-meia vai relembrar momentos marcantes da sua trajetória no Fluminense e comentar temas atuais do futebol, como as finais dos campeonatos estaduais e as expectativas para mais uma rodada de Campeonato Brasileiro.
O Fut & Papo é apresentado por João Lidington, Marcelo Smigol e Fernando David, com direção de Marcelo Gorodicht. A transmissão acontece ao vivo, às 19h, com debate, análises e histórias de bastidores do futebol.
➡️ Aposte nos jogos do Brasileirão
É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.
Tudo sobre
- Matéria
- Mais Notícias