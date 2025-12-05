Após sorteio, IA crava seleções classificadas na Copa do Mundo

Em sorteio realizado nesta sexta-feira (5), os grupos da Copa do Mundo de 2026 foram definidos. Uma Inteligência artificial apontou quem serão todas as seleções classificadas no novo formato da competição mais importante do futebol.

O Brasil por exemplo, ficou no grupo C da Copa do Mundo, e vai enfrentar Marrocos, Escócia e Haiti. De acordo com o ChatGPT, a Seleção Brasileira vai se classificar em primeiro, com Marrocos em segundo, Escócia em terceiro e Haiti em último.

A Argentina, rival histórica do Brasil, passa em primeiro também no grupo J, com Argélia em segundo, Áustria em terceiro e Jordânia em quarto. A Alemanha, que também é tratada como uma das favoritas, é outra que passa em primeiro no grupo E.

Sorteio da Copa do Mundo de 2026 foi realizado nesta sexta-feira (Foto: Divulgação/Fifa)

Veja todas as seleções classificadas na Copa do Mundo segundo a IA

Grupo A da Copa do mundo - México, Coréia do Sul e Irlanda

Grupo B da Copa de 2026 - Itália, Canadá e Suíça

Grupo C da Copa de 2026 - Brasil e Marrocos

Grupo D da Copa de 2026 - Estados Unidos, Austrália e Paraguai

Grupo E da Copa de 2026 - Alemanha, Equador e Costa do Marfim

Grupo F da Copa do Mundo - Holanda, Japão e Tunísia

Grupo G da Copa de 2026 - Bélgica, Irã e Egito

Grupo H da Copa de 2026 - Espanha e Uruguai

Grupo I da Copa de 2026 - França, Senegal e Noruega

Grupo J da Copa de 2026 - Argentina, Argélia e Áustria

Grupo K da Copa de 2026 - Portugal e Colômbia

Grupo L da Copa do Mundo - Inglaterra, Croácia e Gana

