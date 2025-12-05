menu hamburguer
Fora de Campo

Após sorteio, IA crava seleções classificadas na Copa do Mundo

Brasil ficou no grupo C com Marrocos, Haiti e Escócia

Bernardo Pinho
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 05/12/2025
Dia 05/12/2025
18:30
Taça da Copa do Mundo e bola da Copa do Mundo de 2018
imagem cameraTaça da Copa do Mundo (Foto: ARSEN GALSTYAN / AFP)
Em sorteio realizado nesta sexta-feira (5), os grupos da Copa do Mundo de 2026 foram definidos. Uma Inteligência artificial apontou quem serão todas as seleções classificadas no novo formato da competição mais importante do futebol.

O Brasil por exemplo, ficou no grupo C da Copa do Mundo, e vai enfrentar Marrocos, Escócia e Haiti. De acordo com o ChatGPT, a Seleção Brasileira vai se classificar em primeiro, com Marrocos em segundo, Escócia em terceiro e Haiti em último.

A Argentina, rival histórica do Brasil, passa em primeiro também no grupo J, com Argélia em segundo, Áustria em terceiro e Jordânia em quarto. A Alemanha, que também é tratada como uma das favoritas, é outra que passa em primeiro no grupo E.

Sorteio da Copa do Mundo de 2026
Sorteio da Copa do Mundo de 2026 foi realizado nesta sexta-feira (Foto: Divulgação/Fifa)

Veja todas as seleções classificadas na Copa do Mundo segundo a IA

Grupo A da Copa do mundo - México, Coréia do Sul e Irlanda
Grupo B da Copa de 2026 - Itália, Canadá e Suíça
Grupo C da Copa de 2026 - Brasil e Marrocos
Grupo D da Copa de 2026 - Estados Unidos, Austrália e Paraguai
Grupo E da Copa de 2026 - Alemanha, Equador e Costa do Marfim
Grupo F da Copa do Mundo - Holanda, Japão e Tunísia
Grupo G da Copa de 2026 - Bélgica, Irã e Egito
Grupo H da Copa de 2026 - Espanha e Uruguai
Grupo I da Copa de 2026 - França, Senegal e Noruega
Grupo J da Copa de 2026 - Argentina, Argélia e Áustria
Grupo K da Copa de 2026 - Portugal e Colômbia
Grupo L da Copa do Mundo - Inglaterra, Croácia e Gana

