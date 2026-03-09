Emissora anuncia que transmitirá dois jogos da Série B por rodada na TV aberta

A Xsports, emissora jovem que começou suas atividades em 2025, anunciou que irá transmitir dois jogos da Série B por rodada na TV aberta. O primeiro duelo que o canal apresentará no campeonato será entre Botafogo-SP x Fortaleza, em 21 de março, às 17h (de Brasília).

Veja o que disse Thiago Garcia, diretor comercial da Xsports:

A Série B é um dos campeonatos que melhor representam a essência do futebol brasileiro. É uma competição que carrega história, tradição e a paixão de torcidas espalhadas por todo o país. Na Xsports, entendemos a responsabilidade de dar visibilidade e relevância a esses clubes e às narrativas que nascem dentro do nosso próprio território. Nosso compromisso é levar ao público uma cobertura nacional que vá além da transmissão do jogo, com conteúdo, contexto e histórias que aproximem ainda mais o torcedor do campeonato e de seus protagonistas - afirmou o diretor.

Troféu taça medalha Série B 2025 (Foto: Junior Souza/CBF)

Novo formato da Série B

A edição de 2026 do Campeonato Brasileiro da Série B terá como novidade o retorno do sistema de playoffs, ausente há 24 anos. A disputa contará com 20 clubes, que se enfrentarão em turno e returno na fase inicial, seguindo o modelo de pontos corridos. Os dois primeiros colocados ao fim dessa etapa conquistarão o acesso direto ao Brasileirão. Já as duas vagas restantes serão definidas em mata-matas entre os times que terminarem entre a 3ª e a 6ª colocação: o 3º enfrentará o 6º, enquanto o 4º duelará com o 5º, em confrontos de ida e volta.