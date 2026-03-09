Fala de titular do Flamengo sobre Filipe Luís divide opiniões: 'Ridículo'

Após a conquista do 40º título carioca do Flamengo, Léo Ortiz manifestou insatisfação com a forma como a diretoria conduziu a saída do ex-técnico Filipe Luís. O zagueiro reconheceu que a diretoria tem autonomia para decisões sobre contratações e demissões, mas questionou a maneira como o processo foi conduzido com um ídolo do clube. Confira a declaração:

continua após a publicidade

➡️ Vídeo de Bap, Boto e Leonardo Jardim no Flamengo repercute: 'Não tem como'

- Foi uma semana atípica, fiquei muito triste por ele. O principal é a maneira que foi tratado um ídolo do clube. Não posso me meter nas decisões, até por respeito ao treinador que chegou. Não é que não pode criticar, mas é pela maneira que ele sempre tratou o Flamengo, com muito respeito. Acho que foi isso que falharam com ele. Se merecia ou não merecia a demissão, a direção que toma as decisões e os jogadores têm que respeitar. Aqui no Brasil falta um pouco o respeito com os ídolos. Não é que não pode criticar, falar do trabalho, porque ele errou, mas nós, jogadores, também erramos, então merecemos críticas, mas eu acho a maneira poderia ter sido diferente - disse Léo Ortiz sobre a demissão de Filipe Luís.

A declaração dividiu opiniões entre os torcedores do Flamengo. Alguns consideraram a fala um ato de lealdade e coragem, enquanto outros criticaram.

continua após a publicidade

🎰 Aposte nos próximos jogos do Flamengo!

*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.

📲 Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

Leonardo Jardim exalta trabalho de Filipe Luís após título do Flamengo

Na coletiva de imprensa após o título, Leonardo Jardim, que conquistou a taça logo em sua estreia, fez questão de ressaltar o trabalho de Filipe Luís.

continua após a publicidade

- É muito bom ganhar um título no Brasil, algo que ainda não tinha acontecido comigo na carreira. Estou aqui no segundo ano. Mas quem treina o Flamengo está mais próximo de ganhar títulos. Agradecer ao estafe por todo o apoio que deu nesses cinco dias, à atitude dos jogadores, por eles acreditarem na ideia. E, também, um grande abraço ao Filipe (Luís), porque ele construiu essa equipe, apesar de ter saído -afirmou Jardim.

➡️ Flamengo com a cara de Leonardo Jardim: compactação e variação na marcação marcam título

Leonardo Jardim comemora título do Campeonato Carioca (Foto: Gilvan de Souza/Flamengo)

Para acompanhar as notícias do Flamengo, acompanhe o Lance! Todas as informações e acontecimentos atualizados em tempo real.