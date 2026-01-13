menu hamburguer
Publicação do West Ham com Paquetá viraliza: 'Brincadeira com o Flamengo'

Rubro-Negro busca repatriar jogador na atual janela de transferências

Lucas Boustani
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 13/01/2026
11:40
Atualizado há 0 minutos
Lucas Paquetá, ex-Flamengo, em ação pelo West Ham durante amistoso contra o Everton (Foto: Patrick McDermott/AFP)
imagem cameraLucas Paquetá, ex-Flamengo, em ação pelo West Ham durante amistoso contra o Everton (Foto: Patrick McDermott/AFP)
O perfil oficial do West Ham, no Tik Tok, realizou uma publicação, na última segunda-feira (12), que viralizou entre os torcedores do Flamengo. O clube inglês compartilhou imagens do meia Lucas Paquetá com a música "Não me faça chorar", do cantor Pablo, conhecido como o "rei da sofrência", com participação da cantora Priscila Senna.

A letra da música aborda o fim de uma relação. No trecho compartilhado pelo West Ham, a obra diz: "Que loucura essa de dizer que vai me deixar?". O fato fez torcedores do Flamengo repercutirem sobre o possível retorno de Lucas Paquetá ao Ninho do Urubu.

Conforme apurado pelo Lance!, a diretoria do clube carioca está na busca da contratação do jogador. Apesar disso, a publicação do West Ham não foi vista com bons olhos por parte da torcida do Flamengo, que apontou uma possível ironia do clube londrino.

Vale destacar, que esta não é a primeira vez que o time da Premier League compartilha imagens do jogador ao som do cantor Pablo. Isso aconteceu, antes do início das negociações do Rubro-Negro com o time inglês. Veja a repercussão abaixo:

Lucas Paquetá no Flamengo?

O Flamengo confirmou o interesse na contratação de Lucas Paquetá e está disposto a fazer um dos maiores investimentos de sua história para repatriar o meia. De acordo com a direção rubro-negra, o clube admite abrir o cofre e pagar cerca de 40 milhões de euros ao West Ham para contar com o jogador já no início da temporada. A negociação, no entanto, é considerada complexa e envolve entraves importantes do lado inglês.

Na Inglaterra, a informação é de que o West Ham não pretende liberar Paquetá de forma imediata. O clube londrino aceita discutir uma eventual venda apenas após o término da temporada e, ainda assim, trabalha com a exigência de um valor superior aos 40 milhões de euros que o Flamengo estaria disposto a oferecer neste momento. A equipe inglesa considera o brasileiro peça fundamental na luta contra o rebaixamento da Premier League, competição na qual ocupa atualmente a 18ª colocação.

Apesar da resistência do West Ham, o Flamengo já avançou em um ponto considerado decisivo: o acordo com o atleta. O clube carioca se acertou com Lucas Paquetá e agora aposta na vontade do jogador como principal estratégia para destravar a negociação. Internamente, a diretoria rubro-negra relembra um episódio histórico semelhante, ocorrido em 1995, quando Romário utilizou seu peso e desejo pessoal para convencer o Barcelona a liberá-lo para retornar ao Flamengo.

Segundo informações do jornal britânico "The Guardian", o desejo de Paquetá em deixar a Inglaterra já se refletiu em atitudes recentes. O meia solicitou para não ser relacionado para a partida do West Ham contra o Queens Park Rangers, pela FA Cup. Mesmo estando fisicamente apto, ele ficou fora do confronto, disputado no último domingo, que terminou com vitória do West Ham por 2 a 1. A publicação destaca que o jogador está insatisfeito com a vida na Inglaterra e vê com bons olhos um retorno imediato ao futebol brasileiro.

Lucas Paquetá comemora gol marcado pelo West Ham sobre o Wolverhampton, na Copa da Liga Inglesa
Lucas Paquetá comemora gol marcado pelo West Ham sobre o Wolverhampton, na Copa da Liga Inglesa (Foto: Paul Ellis/AFP)

