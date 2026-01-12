Por que a negociação entre Flamengo e West Ham por Paquetá é difícil?

Conteúdo Especial

O Flamengo sonha com a contratação de Lucas Paquetá, mas a negociação com o West Ham na atual janela de transferências é complicada. Segundo a imprensa inglesa, os Hammers recusaram uma proposta na casa dos 35 milhões de euros (R$ 219,7 milhões) pelo meia.

Lucas Paquetá possui contrato com o West Ham até junho de 2027, mas estaria disposto a deixar tudo para trás e assinar com o Flamengo. Mas o Lance! explica os motivos e o porque a operação em janeiro para repatriar o brasileiro é difícil, mas também explica o trunfo que o Rubro-Negro tem no futuro.

West Ham vê Paquetá como peça chave

Atualmente, o West Ham ocupa a 18ª colocação na Premier League e está na zona de rebaixamento para a Championship. Os Hammers possuem sete pontos de desvantagem para o Nottingham Forest, que é o primeiro clube fora da área da degola.

Na luta para fugir do rebaixamento, o West Ham vê Lucas Paquetá como uma peça chave para se desfazer no meio da temporada. O camisa 10 é titular absoluto na equipe comandada por Nuno Espírito Santo e já soma quatro gols e uma assistência na Premier League. Os números representam que o atleta participou diretamente de 22,7% dos gols dos Hammers no Campeonato Inglês.

Além disso, o West Ham não sente a necessidade de vender Lucas Paquetá agora, uma vez que o jogador tem contrato com o clube até junho de 2027. É possível que o ganho financeiro na janela de janeiro não supere as perdas que um rebaixamento poderia acarretar aos Hammers de uma temporada para a outra.

Flamengo tem trunfo nas mãos

Com o "sim" de Lucas Paquetá, o Flamengo tem um trunfo nas mãos para negociar com o West Ham. No entanto, o Rubro-Negro deve ter paciência, uma vez que os ingleses tendem a facilitar uma negociação na janela de transferências no meio do ano.

Com o fim da temporada, os Hammers não irão precisar de Paquetá para salvar a temporada, pois eles já saberão se estarão na Premier League ou na Championship. Em caso de uma queda para a segunda divisão inglesa, o West Ham deve precisar cortar custos e seria difícil imaginar o clube recusando outra proposta robusta do Flamengo.

Mas mesmo em caso de permanência na elite, o clube inglês se verá em uma sinuca de bico com Lucas Paquetá: o jogador estará vinculado ao West Ham por apenas um ano e poderá assinar um pré-contrato com outra equipe em janeiro de 2027 e deixaria os Hammers sem custos. Com isso, a necessidade de negociar um jogador será maior no fim da atual temporada do que agora.

Flamengo tem exemplos de outros casos

Na última janela de transferências, o Flamengo precisou ter paciência e esperar até o fim da temporada europeia para anunciar reforços de peso, como Jorginho, Saúl e Samuel Lino, que estavam na Europa. Na janela de janeiro, o Rubro-Negro contratou apenas Danilo, que estava em fim de contrato com a Juventus e não estava nos planos do até então técnico Thiago Mota.

Outras contratações do mercado internacional do Flamengo só foram viabilizadas durante a janela de transferências do verão europeu, como foram os casos de Alex Sandro, Jorge Carrascal e Gonzalo Plata. Portanto, a palavra para o Flamengo tirar Lucas Paquetá do West Ham é paciência.

