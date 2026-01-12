O Flamengo confirmou o interesse na contratação de Lucas Paquetá e está disposto a fazer um dos maiores investimentos de sua história para repatriar o meia. De acordo com a direção rubro-negra, o clube admite abrir o cofre e pagar cerca de 40 milhões de euros ao West Ham para contar com o jogador já no início da temporada. A negociação, no entanto, é considerada complexa e envolve entraves importantes do lado inglês.

continua após a publicidade

Na Inglaterra, a informação é de que o West Ham não pretende liberar Paquetá de forma imediata. O clube londrino aceita discutir uma eventual venda apenas após o término da temporada e, ainda assim, trabalha com a exigência de um valor superior aos 40 milhões de euros que o Flamengo estaria disposto a oferecer neste momento. A equipe inglesa considera o brasileiro peça fundamental na luta contra o rebaixamento da Premier League, competição na qual ocupa atualmente a 18ª colocação.

Apesar da resistência do West Ham, o Flamengo já avançou em um ponto considerado decisivo: o acordo com o atleta. O clube carioca se acertou com Lucas Paquetá e agora aposta na vontade do jogador como principal estratégia para destravar a negociação. Internamente, a diretoria rubro-negra relembra um episódio histórico semelhante, ocorrido em 1995, quando Romário utilizou seu peso e desejo pessoal para convencer o Barcelona a liberá-lo para retornar ao Flamengo.

continua após a publicidade

Segundo informações do jornal britânico "The Guardian", o desejo de Paquetá em deixar a Inglaterra já se refletiu em atitudes recentes. O meia solicitou para não ser relacionado para a partida do West Ham contra o Queens Park Rangers, pela FA Cup. Mesmo estando fisicamente apto, ele ficou fora do confronto, disputado no último domingo, que terminou com vitória do West Ham por 2 a 1. A publicação destaca que o jogador está insatisfeito com a vida na Inglaterra e vê com bons olhos um retorno imediato ao futebol brasileiro.

➡️ Tudo sobre o Mengão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Flamengo

Negociação entre Paquetá e Flamengo

Na manhã desta segunda-feira (12), o jornalista italiano Fabrizio Romano reforçou esse cenário ao informar que Lucas Paquetá chegou a um acordo com o Flamengo em relação a um possível retorno ao clube que o revelou. De acordo com Romano, a vontade do jogador é clara: voltar ao Brasil. O próprio Flamengo reconhece que a negociação com o West Ham é o maior desafio da operação.

continua após a publicidade

Paquetá no futebol europeu

Revelado pelo Flamengo, Paquetá subiu ao time profissional em 2016, ganhou protagonismo rapidamente e foi vendido ao Milan em 2019. Depois, passou pelo Lyon antes de chegar ao West Ham, onde se consolidou no futebol inglês e voltou a ser presença constante na Seleção Brasileira. Após um 2025 turbulento, marcado por investigações de manipulação de resultados das quais foi inocentado, o meia busca um novo capítulo na carreira — e o Flamengo surge como o destino desejado.

➡️Siga o Lance! no Google para saber tudo sobre o melhor do esporte brasileiro e mundial