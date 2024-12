Romário relembra ida para o Flamengo: ‘Não veremos algo assim tão cedo’

Em 1995, Romário surpreendeu ao trocar o prestigiado Barcelona pelo Flamengo. Melhor jogador do planeta na época e campeão da Copa do Mundo de 1994, o Baixinho escolheu voltar ao Brasil no auge da carreira, recusando propostas que poderiam lhe render ainda mais prestígio e dinheiro. Para o artilheiro, a decisão foi muito mais sobre felicidade do que cifras.

— Minha contratação foi algo único. Eu era o melhor jogador da Copa, campeão do mundo e resolvi voltar ao Flamengo no auge. Não me arrependo de nada. Deixei de ser mais rico para ser mais feliz — declarou Romário, em entrevista ao "Sportv", antes de disputar a partida de despedida de Adriano Imperador, no Maracanã, neste domingo (15).

Apresentado com recepção digna de craque, incluindo carreata pelas ruas do Rio de Janeiro, Romário marcou a volta ao país, reforçando o Flamengo em um momento que parecia impossível para o futebol brasileiro. Hoje, ele acredita que transferência como aquela será difícil de ser repetida, dada a disparidade econômica atual entre o futebol nacional e os grandes clubes europeus.

— Não veremos algo assim tão cedo. Contratar um jogador nesse nível, no auge, para voltar ao Brasil, é algo que talvez nunca aconteça de novo — enfatizou o craque.

Durante a despedida de Adriano, o Imperador, Romário não poupou elogios ao colega de profissão, que, assim como ele, construiu uma carreira marcada por feitos impressionantes no Flamengo, na Inter de Milão e na Seleção Brasileira.

— Adriano é um cara de coração enorme, uma pessoa do bem, que superou muitas dificuldades e merece essa festa. É justo ele ter a chance de ser feliz novamente no Maracanã, vestindo a camisa do Flamengo contra um time onde ele também fez história. É um momento especial que ele merece por tudo o que conquistou no futebol — encerrou Romário.