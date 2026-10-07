Possível pênalti não marcado em Cruzeiro x São Paulo irrita torcedores
Equipes se enfrentam pela 29ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro
Cruzeiro e São Paulo estão se enfrentando nesta quarta-feira (7), no Mineirão, pela 29ª rodada do Campeonato Brasileiro. Aos 7 minutos do primeiro tempo, um lance dentro da área do Tricolor gerou reclamações dos torcedores nas redes sociais.
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Após chegada do Cruzeiro pelo lado direito, William participou da jogada e a bola ficou viva na área. Na sequência, Felipe Morais finalizou, mas o chute foi bloqueado. A bola bateu no braço de Tolói, e os jogadores da Raposa imediatamente pediram a marcação de pênalti.
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Veja o lance:
O árbitro, porém, mandou o jogo seguir. O lance rapidamente repercutiu entre os torcedores, que questionaram a decisão nas redes sociais.
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Veja a repercussão:
Confira as informações do jogo entre Cruzeiro x São Paulo
✅ FICHA TÉCNICA
CRUZEIRO x SÃO PAULO
BRASILEIRÂO - 29ª RODADA
📆 Data e horário: Quarta-feira, 7 de outubro, às 21h30 (horário de Brasília)
📍 Local: Mineirão; Belo Horizonte-MG
📺 Onde assistir: Sportv (TV fechada) e Premiere (pay-per-view)
ARBITRAGEM
🟨 Árbitro: Wilton Pereira Sampaio (GO)
🚩 Assistentes: Bruno Raphael Pires (GO) e Daniel Henrique da Silva Andrade (DF)
📺 VAR: Rafael Traci (SC)
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