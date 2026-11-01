Após o duelo de ida da semifinal da Copa do Brasil neste domingo (1º), a torcida do Vasco mandou recados ao técnico Pedro Emanuel. O comandante cruz-maltino, que havia poupado titulares na derrota por 4 a 1 para o Flamengo pelo Brasileirão no meio da semana, viu a equipe ser derrotada por 1 a 0 pelo Palmeiras, com gol de Maurício.

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Com o resultado negativo no primeiro confronto, o time carioca precisa vencer o jogo da volta por pelo menos um gol de diferença para levar a decisão da vaga à disputa por pênaltis.

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Palmeiras venceu o Vasco por 1 a 0 no jogo de ida da semifinal (Foto: Ettore Chiereguini/AGIF/Folhapress)

Como foi Palmeiras x Vasco?

O Palmeiras foi superior ao Vasco no primeiro tempo da partida de ida da semifinal da Copa do Brasil. A equipe paulista controlou as ações e criou as principais oportunidades de gol, enquanto o Cruz-Maltino encontrou dificuldades para construir jogadas ofensivas. Apesar do volume de jogo, o Alviverde desperdiçou chances e não conseguiu transformar o domínio em uma vantagem maior no placar.

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Na segunda etapa, o cenário se manteve, com o Palmeiras pressionando e o Vasco tentando responder nos contra-ataques. O Cruz-Maltino chegou a assustar em algumas oportunidades, mas teve dificuldades para sustentar a reação. Com a expulsão de Saldivia, a equipe de Pedro Emanuel ficou com um jogador a menos e passou a sofrer ainda mais com a pressão palmeirense.