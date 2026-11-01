Possível pênalti em Palmeiras x Vasco na Copa do Brasil vira assunto: 'Claro'
Lance aconteceu no segundo tempo da semifinal
No início do segundo tempo de Palmeiras x Vasco, pela semifinal da Copa do Brasil neste domingo (1º), um possível pênalti repercutiu nas redes sociais. O zagueiro alviverde Alexander Barboza tocou a bola com o braço dentro da área, mas o árbitro Anderson Daronco mandou o jogo seguir.
➡️Veja gol em Palmeiras x Vasco
Veja alguns comentários:
Como foi Palmeiras x Vasco?
O Palmeiras foi superior ao Vasco no primeiro tempo da partida de ida da semifinal da Copa do Brasil. A equipe paulista controlou as ações e criou as principais oportunidades de gol, enquanto o Cruz-Maltino encontrou dificuldades para construir jogadas ofensivas. Apesar do volume de jogo, o Alviverde desperdiçou chances e não conseguiu transformar o domínio em uma vantagem maior no placar.
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Na segunda etapa, o cenário se manteve, com o Palmeiras pressionando e o Vasco tentando responder nos contra-ataques. O Cruz-Maltino chegou a assustar em algumas oportunidades, mas teve dificuldades para sustentar a reação. Com a expulsão de Saldivia, a equipe de Pedro Emanuel ficou com um jogador a menos e passou a sofrer ainda mais com a pressão palmeirense.
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