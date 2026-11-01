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Novo amor? Vini Jr ganha rival em busca do coração de Virginia

Atacante comentou nas fotos da influenciadora digital no Instagram

PorRedação Lance!São Paulo (SP)
01/11/2026 10:43
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Vini Jr tem nova 'competição' pelo coração de Virginia (Foto: Reprodução/Instagram)
Vini Jr tem nova 'competição' pelo coração de Virginia (Foto: Reprodução/Instagram)

Kauã Elias, de 20 anos, está de novo no centro das atenções da internet por causa de Virginia Fonseca, ex-namorada de Vini Jr. Um dia depois de deixar emojis nas fotos da empresária vestida de coelhinha, o atacante repetiu o gesto neste sábado (31). Ele curtiu e comentou um novo conjunto de imagens em que ela aparece de lingerie, agora caracterizada como uma Angel de uma marca de cosméticos.

Virginia está em Nova York, nos Estados Unidos, e escolheu o figurino para circular por duas festas de Halloween. Na viagem, ela é acompanhada por Duda Freire, Hebert Gomes, Yasmin Mattos e Tati Barbieri.

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Competição com Vini Jr?

O novo gesto de Kauã vem um dia depois de o jogador virar assunto entre os seguidores de Virginia. Na sexta-feira (30), ele deixou dois emojis, um suspirando e outro de olhos apaixonados, nas fotos em que a empresária aparece com uma fantasia sensual de coelhinha.

Virginia seguiu Kauã Elias no Instagram e causou grande repercussão (Foto: Reprodução/Instagram)
Virginia seguiu Kauã Elias no Instagram e causou grande repercussão (Foto: Reprodução/Instagram)

A reação do público foi imediata, sobretudo por causa da situação do atleta com Bruna Rotta, que espera a primeira filha dele. A influenciadora também chegou a se manifestar nas redes sociais, mas não comentou nada sobre o envolvimento do atacante com Virginia.

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Kauã Elias em publicação da Virginia (Foto: Reprodução/Instagram)
Kauã Elias em publicação da Virginia (Foto: Reprodução/Instagram)

Kauã e Bruna Rotta esperam Helena

Hoje no Shakhtar Donetsk, da Ucrânia, Kauã Elias foi formado nas categorias de base do Fluminense. Ele trocou o Brasil pela Europa no início de 2025, em negociação estimada em cerca de R$ 101 milhões. Com a influenciadora Bruna Rotta, o jogador aguarda uma menina, que se chamará Helena. O casal já não está junto, mas chegou a alimentar rumores de reaproximação.

Depois da repercussão das interações com Virginia, Bruna se manifestou. Ela comentou uma publicação de um perfil de fofoca no Instagram e disse que quer evitar mais desgaste:

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— Não quero que toda essa situação vire um teatro justamente no final da minha gestação, depois de tudo que vivi e de tudo que poupei de falar até aqui. Prefiro ficar quieta e preservar esse momento, porque não quero trazer ainda mais problemas para uma situação que já é tão delicada — escreveu.

Em seguida, ela mirou o ex-atleta do Tricolor carioca:

— E, principalmente, não vou colocar o final da minha gestação em risco justamente por alguém que nunca teve um pingo de respeito e comprometimento — completou.

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