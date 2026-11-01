Novo amor? Vini Jr ganha rival em busca do coração de Virginia
Atacante comentou nas fotos da influenciadora digital no Instagram
Kauã Elias, de 20 anos, está de novo no centro das atenções da internet por causa de Virginia Fonseca, ex-namorada de Vini Jr. Um dia depois de deixar emojis nas fotos da empresária vestida de coelhinha, o atacante repetiu o gesto neste sábado (31). Ele curtiu e comentou um novo conjunto de imagens em que ela aparece de lingerie, agora caracterizada como uma Angel de uma marca de cosméticos.
Virginia está em Nova York, nos Estados Unidos, e escolheu o figurino para circular por duas festas de Halloween. Na viagem, ela é acompanhada por Duda Freire, Hebert Gomes, Yasmin Mattos e Tati Barbieri.
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Competição com Vini Jr?
O novo gesto de Kauã vem um dia depois de o jogador virar assunto entre os seguidores de Virginia. Na sexta-feira (30), ele deixou dois emojis, um suspirando e outro de olhos apaixonados, nas fotos em que a empresária aparece com uma fantasia sensual de coelhinha.
A reação do público foi imediata, sobretudo por causa da situação do atleta com Bruna Rotta, que espera a primeira filha dele. A influenciadora também chegou a se manifestar nas redes sociais, mas não comentou nada sobre o envolvimento do atacante com Virginia.
Kauã e Bruna Rotta esperam Helena
Hoje no Shakhtar Donetsk, da Ucrânia, Kauã Elias foi formado nas categorias de base do Fluminense. Ele trocou o Brasil pela Europa no início de 2025, em negociação estimada em cerca de R$ 101 milhões. Com a influenciadora Bruna Rotta, o jogador aguarda uma menina, que se chamará Helena. O casal já não está junto, mas chegou a alimentar rumores de reaproximação.
Depois da repercussão das interações com Virginia, Bruna se manifestou. Ela comentou uma publicação de um perfil de fofoca no Instagram e disse que quer evitar mais desgaste:
— Não quero que toda essa situação vire um teatro justamente no final da minha gestação, depois de tudo que vivi e de tudo que poupei de falar até aqui. Prefiro ficar quieta e preservar esse momento, porque não quero trazer ainda mais problemas para uma situação que já é tão delicada — escreveu.
Em seguida, ela mirou o ex-atleta do Tricolor carioca:
— E, principalmente, não vou colocar o final da minha gestação em risco justamente por alguém que nunca teve um pingo de respeito e comprometimento — completou.
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