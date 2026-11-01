Dias depois de eliminar o Flamengo e se classificar para a final da Libertadores, o Estudiantes empatou por 3 a 3 com o Instituto, no estádio UNO, em La Plata, pelo Campeonato Argentino. A equipe chegou a perder por 3 a 0 e jogou com um a menos, mas buscou a igualdade e ficou sem chances de avançar à segunda fase do torneio.

No entanto, o que chamou a atenção dos torcedores brasileiros foram as falhas do goleiro Muslera, herói da classificação argentina no Maracanã. O guarda-redes vem sendo duramente criticado nas redes sociais, causando grande repercussão.

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Internautas reagem às falhas do goleiro argentino

Falhas de Muslera, principal agente na eliminação do Flamengo

Ao todo, foram três gols para o adversário na partida, as três, de acordo com os internautas nas redes sociais, sendo falhas do goleiro argentino. Confira:

Mesmo com as três falhas, o finalista da Libertadores conseguiu buscar a desvantagem no placar e terminou o confronto empatado em 3 a 3 pelo Campeonato Argentino. Os carrascos do Flamengo ainda jogaram com um atleta a menos durante o segundo tempo inteiro, praticamente.

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Como foi Estudiantes x Instituto pelo Campeonato Argentino

O Instituto abriu o placar logo aos 2 minutos, quando Suárez aproveitou o primeiro erro de Muslera para fazer 1 a 0. No início do segundo tempo, Mosevich ampliou de cabeça, em nova saída errada do goleiro, e o Estudiantes ainda perdeu Santiago Núñez, expulso por segundo cartão amarelo aos 5 minutos. Aos 7, Jhon Córdoba correu pela direita e fez o terceiro.

A reação começou logo depois, com Guido Carrillo descontando de cabeça aos 13 minutos. Dominante na posse, o Estudiantes diminuiu novamente aos 64, em cobrança de falta de Tiago Palacios. O empate saiu em seguida, com assistência de Cetré e gol de Fabricio Pérez, consolidando uma virada de comportamento coletivo, mesmo com um jogador a menos.

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O resultado coloca um ponto final nas pretensões do Estudiantes no torneio doméstico, e o foco agora se volta à decisão continental. Foi na semifinal da Libertadores que o time argentino eliminou o Flamengo, nos pênaltis, após dois empates sem gols. Muslera, hoje criticado pelas falhas neste sábado, havia defendido as cobranças de Jorginho, Paquetá e Bruno Henrique no Maracanã. O adversário na final, em 28 de novembro, em Montevidéu, será o Palmeiras.