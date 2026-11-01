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Atuação de Leo Jardim em Palmeiras x Vasco viraliza: 'Não está'

Cruz-Maltino foi derrotado no jogo de ida da semifinal da Copa do Brasil

PorRedação Lance!Rio de Janeiro (RJ)
01/11/2026 18:45
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Leo Jardim foi titular em Palmeiras x Vasco
Leo Jardim foi titular em Palmeiras x Vasco (Foto: Anderson Romao/AGIF/Folhapress)

Após o duelo entre Palmeiras e Vasco neste domingo (1º), válido pelo jogo de ida da semifinal da Copa do Brasil, a atuação de Léo Jardim virou assunto nas redes sociais. O goleiro do Cruz-Maltino foi criticado por algumas decisões ao longo da partida e, principalmente, pelo lance do único gol do jogo, marcado por Maurício no canto de sua meta.

➡️Veja gol em Palmeiras x Vasco na Copa do Brasil

Veja alguns comentários:

Goleiro de uniforme roxo e luvas brancas, perto do gol, celebrando com a torcida ao fundo.
Leo Jardim foi criticado por atuação em Palmeiras x Vasco (Foto: Yuri Murakami/f2.8 news/Folhapress)

Como foi Palmeiras x Vasco?

O Palmeiras foi superior ao Vasco no primeiro tempo da partida de ida da semifinal da Copa do Brasil. A equipe paulista controlou as ações e criou as principais oportunidades de gol, enquanto o Cruz-Maltino encontrou dificuldades para construir jogadas ofensivas. Apesar do volume de jogo, o Alviverde desperdiçou chances e não conseguiu transformar o domínio em uma vantagem maior no placar.

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Na segunda etapa, o cenário se manteve, com o Palmeiras pressionando e o Vasco tentando responder nos contra-ataques. O Cruz-Maltino chegou a assustar em algumas oportunidades, mas teve dificuldades para sustentar a reação. Com a expulsão de Saldivia, a equipe de Pedro Emanuel ficou com um jogador a menos e passou a sofrer ainda mais com a pressão palmeirense.

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