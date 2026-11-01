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Atuação de Andrey Santos, ex-Vasco, vira assunto: 'Impressionante'

Estrangeiros reagiram à exibição do jogador em Chelsea x Manchester United

PorRedação Lance!Rio de Janeiro (RJ)
01/11/2026 09:00
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Jogador do Manchester United, camisa vermelha com o número 17, em campo.
Andrey Santos foi titular contra o Chelsea (Foto: Aidan Hunter/Action Plus/DiaEsportivo/Folhapress)

Durante o duelo entre Chelsea e Manchester United neste sábado (31), pela Premier League, a atuação de Andrey Santos virou assunto entre torcedores estrangeiros nas redes sociais. Escalado como titular dos Blues na vitória por 2 a 0, o volante brasileiro teve uma exibição apagada e acabou recebendo críticas pela oscilação no meio-campo.

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Apesar dos questionamentos, o jovem meio-campista buscou se reestruturar ao longo do confronto e manteve a disciplina tática diante do rival. A vitória londrina foi selada pelos gols de Cole Palmer e Morgan Rogers.

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Veja alguns comentários:

Tradução: Andrey Santos parecia impressionante na primeira metade.

Tradução: Andrey Santos enfrentando um fantasma no Halloween. Não dá pra Carrick continuar assim, dá?

Tradução: Andrey Santos não é tão ruim quanto a maioria afirma que ele é. Meio-campista muito organizado. Complementa quem quer que ele jogue ao lado.

Tradução: Ainda não consigo entender essa contratação do Andrey Santos. Um aquecedor de banco do Chelsea.

Andrey Santos e Estêvão na partida entre Chelsea e Manchester United
Andrey Santos e Estêvão foram titulares em Chelsea x Manchester United (Foto: Glyn KIRK / AFP)

Técnico do Chelsea elogia Estêvão e lamenta gol anulado

Técnico do Chelsea, Xabi Alonso elogiou a atuação de Estêvão na vitória dos Blues por 2 a 0 sobre o Manchester United, pela Premier League. O treinador revelou bastidores dos últimos dias em que foi cobrado por mais presença do brasileiro nos jogos da equipe inglesa.

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- Você me pergunta, mas às vezes não consigo te dar todas as informações. Conversamos depois do jogo contra o Tottenham e ele sabia que ia jogar hoje. Ele deu a melhor resposta possível, mostrando que merece mais, que estava preparado, e é isso que se espera de um jogador de futebol, então estou muito feliz por ele. Ele mereceu aproveitar o jogo, teve uma boa conexão com a torcida. Ele esteve muito perto de marcar aquele gol. No final, lutou muito, estava cansado, mas foi um bom dia para ele - disse em coletiva.

Além de lamentar um gol anulado de Estêvão na etapa final, Xabi Alonso citou os pontos em que o brasileiro se destacou dentro das quatro linhas. O camisa 41 convenceu o treinador espanhol e deve ganhar mais oportunidades.

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- Eu tinha uma ideia e estava claro que ele poderia ter um bom impacto hoje e ele mostrou isso. Acho que ele foi uma ameaça, criou muitas chances, muitas situações em que poderíamos ter marcado e ele se saiu bem.

No domingo (8), o Chelsea visita o Sunderland antes da pausa das competições por conta da Data Fifa de novembro. Após a boa atuação, Estêvão espera ter uma sequência na equipe titular para demonstrar sua qualidade.

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