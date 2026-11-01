Às vésperas da semifinal da Copa do Brasil entre Palmeiras e Vasco, marcada para este domingo (1º) no Nubank Parque, o vidente Luiz Filho, do canal Renascer das Cartas, projetou o confronto decisivo e previu um duelo bastante equilibrado no campo; segundo o tarólogo, a partida será definida nos detalhes, embora o Alviverde entre com uma leve vantagem.

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Na avaliação de Luiz, o time de Abel Ferreira surge com a carta do Julgamento, o que indica uma equipe mobilizada e ciente da importância do jogo. Contudo, há uma "carta quatro" que sugere instabilidade emocional e falta de segurança total, mesmo jogando em casa. O grupo precisará de foco e equilíbrio para tirar proveito das ações.

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O Vasco traz a carta do Sol, apontando que intensificará a disputa e incomodará bastante o adversário. Porém, aparece também uma "carta sete", vista pelo tarólogo como problemática, podendo representar falta de sorte, questões com arbitragem ou falhas técnicas em momentos decisivos.

Embora o cenário seja complexo e difícil para ambos os lados, Luiz Filho conclui que as energias do Palmeiras aparecem superiores às do Cruz-Maltino.

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Palmeiras e Vasco em duelo pelo Brasileirão em 2026 (Matheus Lima/Vasco)

Como chegam as equipes?

O Palmeiras chega para o duelo após empatar sem gols com o Santos, na última quarta-feira, pelo Campeonato Brasileiro. O Vasco, por sua vez, vem de uma derrota por 4 a 1 para o Flamengo, pela mesma competição.

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Palmeiras e Vasco se encontram pela primeira vez em uma eliminatória de Copa do Brasil na história. No último encontro entre os times, vitória alviverde por 4 a 1, no Nubank Parque.

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Além da vaga na decisão, a classificação à final da Copa do Brasil representa uma premiação milionária. O vencedor da semifinal garantirá R$ 34 milhões, valor que pode aumentar ainda mais em caso de conquista do título.