Durante o primeiro tempo do duelo entre Palmeiras e Vasco neste domingo (1º), pela semifinal da Copa do Brasil, um lance de Giay repercutiu nas redes sociais. O lateral argentino desperdiçou uma chance clara de abrir o placar no confronto decisivo, quando recebeu sem marcação e acabou chutando por cima do gol.

➡️Veja gol em Palmeiras x Vasco

Veja o lance e alguns comentários:

Maurício abriu o placar em Palmeiras x Vasco (Foto: Jhony Inacio/Agencia Enquadrar/Folhapress)

Como chegam as equipes?

O Palmeiras chega para o duelo após empatar sem gols com o Santos, na última quarta-feira, pelo Campeonato Brasileiro. O Vasco, por sua vez, vem de uma derrota por 4 a 1 para o Flamengo, pela mesma competição.

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Palmeiras e Vasco se encontram pela primeira vez em uma eliminatória de Copa do Brasil na história. No último encontro entre os times, vitória alviverde por 4 a 1, no Nubank Parque.

Além da vaga na decisão, a classificação à final da Copa do Brasil representa uma premiação milionária. O vencedor da semifinal garantirá R$ 34 milhões, valor que pode aumentar ainda mais em caso de conquista do título.