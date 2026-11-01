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Gol perdido em Palmeiras x Vasco, na Copa do Brasil, repercute: 'Inacreditável'

Lance aconteceu nos primeiros minutos da semifinal

PorRedação Lance!Rio de Janeiro (RJ)
01/11/2026 16:34
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Maurício (Palmeiras, #18) disputa a bola com Vasco da Gama, em duelo Palmeiras x Vasco.
Palmeiras e Vasco se enfrentam no Nubank Parque pela Copa do Brasil (Foto: Ettore Chiereguini/AGIF/Folhapress)

Durante o primeiro tempo de Palmeiras x Vasco neste domingo (1º), pela semifinal da Copa do Brasil, um gol perdido virou assunto nas redes sociais. Aos cinco minutos de jogo, o time de Abel Ferreira construiu bela jogada que terminou em finalização de Flaco López para fora.

➡️Palmeiras e Vasco disputam premiação recorde na Copa do Brasil após restrições às bets

O atacante recebeu passe de Giay e tentou encobrir o goleiro Leo Jardim, sem sucesso.

Veja alguns comentários:

Flamengo x Vasco: jogador de verde domina a bola em campo enquanto adversário de branco se aproxima.
Flaco perdeu chance na primeira etapa (Foto: Marina Uezima/Brazil Photo Press/Folhapress)

Como chegam as equipes?

O Palmeiras chega para o duelo após empatar sem gols com o Santos, na última quarta-feira, pelo Campeonato Brasileiro. O Vasco, por sua vez, vem de uma derrota por 4 a 1 para o Flamengo, pela mesma competição.

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Palmeiras e Vasco se encontram pela primeira vez em uma eliminatória de Copa do Brasil na história. No último encontro entre os times, vitória alviverde por 4 a 1, no Nubank Parque.

Além da vaga na decisão, a classificação à final da Copa do Brasil representa uma premiação milionária. O vencedor da semifinal garantirá R$ 34 milhões, valor que pode aumentar ainda mais em caso de conquista do título.

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