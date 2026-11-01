Durante o primeiro tempo de Palmeiras x Vasco neste domingo (1º), pela semifinal da Copa do Brasil, um gol perdido virou assunto nas redes sociais. Aos cinco minutos de jogo, o time de Abel Ferreira construiu bela jogada que terminou em finalização de Flaco López para fora.

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O atacante recebeu passe de Giay e tentou encobrir o goleiro Leo Jardim, sem sucesso.

Veja alguns comentários:

Flaco perdeu chance na primeira etapa (Foto: Marina Uezima/Brazil Photo Press/Folhapress)

Como chegam as equipes?

O Palmeiras chega para o duelo após empatar sem gols com o Santos, na última quarta-feira, pelo Campeonato Brasileiro. O Vasco, por sua vez, vem de uma derrota por 4 a 1 para o Flamengo, pela mesma competição.

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Palmeiras e Vasco se encontram pela primeira vez em uma eliminatória de Copa do Brasil na história. No último encontro entre os times, vitória alviverde por 4 a 1, no Nubank Parque.

Além da vaga na decisão, a classificação à final da Copa do Brasil representa uma premiação milionária. O vencedor da semifinal garantirá R$ 34 milhões, valor que pode aumentar ainda mais em caso de conquista do título.