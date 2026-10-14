Possível pênalti em Fluminense x Palmeiras gera revolta: 'Claríssimo'
Jogo é válido pela semifinal da Libertadores
Durante o primeiro tempo da partida entre Fluminense e Palmeiras nesta quarta-feira (14), pela semifinal da Libertadores, um lance polêmico de possível pênalti gerou forte revolta nas redes sociais.
➡️Veja gol em Fluminense x Palmeiras
Momentos antes do gol marcado por Flaco López, o atacante foi agarrado por Lucas Evangelista durante a jogada, caindo na área e cobrando ostensivamente a marcação da penalidade. O árbitro do confronto, Facundo Tello, mandou o jogo seguir e nada marcou.
Veja alguns comentários:
Veja a escalação do Fluminense para enfrentar o Palmeiras
Fábio; Guga, Thiago Silva, Millán e Arana; Martinelli, Nonato e Ganso; Savarino, Hulk e Canobbio. Técnico: Marcão.
O Palmeiras vem com: Carlos Miguel; Murilo, Gustavo Gómez e Barboza; Giay, Marlon Freitas, Lucas Evangelista, Andreas Pereira e Piquerez; Jhon Arias e Flaco López.
➡️Maraca, descanso e histórico: Fluminense tem três trunfos para semifinal contra o Palmeiras
Escalação do Palmeiras
Carlos Miguel; Murilo, Gustavo Gómez e Barboza; Giay, Marlon Freitas, Lucas Evangelista, Andreas Pereira e Piquerez; Jhon Arias e Flaco López.
Banco de reservas: Lomba, Burno Fuchs, Felipe Anderson, Paulinho, Khellven, Mauricio, Ramón Sosa, Mauricio, Emi Martínez, Heittor, Larson, Luis Pacheco e Arthur.
As duas equipes terão compromissos pelo Campeonato Brasileiro no fim de semana, antes de voltarem a se enfrentar. O jogo de volta está marcado para a próxima quarta-feira (21), às 21h30 (de Brasília), no Nubank Parque.
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