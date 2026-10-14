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Possível pênalti em Fluminense x Palmeiras gera revolta: 'Claríssimo'

Jogo é válido pela semifinal da Libertadores

PorLourenço Cavanellas RebelloRio de Janeiro (RJ)
14/10/2026 22:29
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Hulk e Marlon Freitas em dividida durante Fluminense x Palmeiras
Hulk pediu pênalti contra o Palmeiras (Foto: Pablo PORCIUNCULA / AFP)

Durante o primeiro tempo da partida entre Fluminense e Palmeiras nesta quarta-feira (14), pela semifinal da Libertadores, um lance polêmico de possível pênalti gerou forte revolta nas redes sociais.

➡️Veja gol em Fluminense x Palmeiras

Momentos antes do gol marcado por Flaco López, o atacante foi agarrado por Lucas Evangelista durante a jogada, caindo na área e cobrando ostensivamente a marcação da penalidade. O árbitro do confronto, Facundo Tello, mandou o jogo seguir e nada marcou.

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Veja alguns comentários:

Hulk durante partida do Fluminense
Hulk foi titular do Fluminense contra o Palmeiras (Foto: Pablo PORCIUNCULA / AFP)

Veja a escalação do Fluminense para enfrentar o Palmeiras

Fábio; Guga, Thiago Silva, Millán e Arana; Martinelli, Nonato e Ganso; Savarino, Hulk e Canobbio. Técnico: Marcão.

O Palmeiras vem com: Carlos Miguel; Murilo, Gustavo Gómez e Barboza; Giay, Marlon Freitas, Lucas Evangelista, Andreas Pereira e Piquerez; Jhon Arias e Flaco López.

➡️Maraca, descanso e histórico: Fluminense tem três trunfos para semifinal contra o Palmeiras

Escalação do Palmeiras

Carlos Miguel; Murilo, Gustavo Gómez e Barboza; Giay, Marlon Freitas, Lucas Evangelista, Andreas Pereira e Piquerez; Jhon Arias e Flaco López.

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Banco de reservas: Lomba, Burno Fuchs, Felipe Anderson, Paulinho, Khellven, Mauricio, Ramón Sosa, Mauricio, Emi Martínez, Heittor, Larson, Luis Pacheco e Arthur.

As duas equipes terão compromissos pelo Campeonato Brasileiro no fim de semana, antes de voltarem a se enfrentar. O jogo de volta está marcado para a próxima quarta-feira (21), às 21h30 (de Brasília), no Nubank Parque.

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