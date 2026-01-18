Por onde andam os jogadores campeões brasileiros com o Vasco em 2000?

Conteúdo Especial

Com um elenco recheado de craques, o Vasco contava com uma verdadeira seleção há exatos 25 anos, quando conquistou o tetracampeonato brasileiro, ao vencer a Copa João Havelange, contra o São Caetano, no dia 18 de janeiro de 2001. Diante dessa data marcante para os vascaínos, o Lance! relembra a trajetória cruz-maltina e conta por onde andam os jogadores titulares daquela equipe.

Após um empate em 1 a 1 no antigo Parque Antártica, o cruz-maltino e o Azulão fariam o jogo de volta no Rio de Janeiro, no dia 30 de dezembro. No entanto, na reta final do primeiro tempo, um tumulto nas arquibancadas de São Januário levou à queda do alambrado, deixando mais de 150 pessoas feridas. Após muitas discussões nos bastidores, a disputa foi remarcada para 18 de janeiro, no Maracanã.

Contando com o apoio de pouco mais de 30 mil torcedores, o Vasco não tomou conhecimento do São Caetano e venceu a grande decisão por 3 a 1, com gols de Romário, Juninho Pernambucano e Jorginho Paulista. Além desses três craques, você se lembra da equipe que iniciou a partida? O Lance! relembra os titulares dessa conquista e conta suas histórias desde o título em 2000. Confira:

Vasco: Por onde andam os campeões brasileiros de 2000?

Helton

Revelado pelo Vasco em 1998, Helton rapidamente se destacou como um dos goleiros mais promissores do futebol brasileiro. Após a conquista da Copa João Havelange, transferiu-se para o União de Leiria, de Portugal, marcando o início de sua jornada internacional. Seu desempenho chamou a atenção do Porto, clube onde viveu a fase mais vitoriosa de sua carreira. Entre 2005 e 2016, Helton conquistou inúmeros títulos com o Porto, incluindo a Liga Europa de 2010-2011, sete Campeonatos Portugueses, quatro Taças de Portugal e cinco Supertaças.

Após se aposentar dos gramados, fundou a banda Uzôme, que mistura samba e outras influências musicais brasileiras. Helton não apenas lidera o grupo, mas também participa ativamente das apresentações, mostrando seu talento como cantor e instrumentista. Atualmente, o ex-goleiro vive em Portugal, onde divide seu tempo entre a música e projetos ligados ao futebol. Frequentemente, é convidado para atividades comemorativas no Porto e no Vasco da Gama, reforçando seus laços com os clubes que marcaram sua carreira. Além de aparições no famoso "Jogo das Estrelas", organizado pelo ídolo Zico.

Helton em ação durante Vasco x São Caetano, em 2000 (Foto: Arquivo Lance!)

Clébson

Revelado pelo Bahia, Clébson era outro atleta muito promissor contratado pelo Vasco. Lateral-direito de origem, o jovem de apenas 22 anos chegou a defender a Seleção Brasileira, junto com boa parte do elenco cruz-maltino. No entanto, um acidente trágico, cinco meses após o título brasileiro, tirou a vida do jogador.

Durante uma folga na rotina do Vasco, Clébson decidiu viajar para a Bahia, sua terra natal. Voou até Salvador e pegou um carro para percorrer os 400 km que faltavam até Itiúba, cidade de sua família. No entanto, o jovem lateral acabou sofrendo um acidente fatal na estrada e nos deixou aos 22 anos.

Clébson posa para foto de campeão (Foto: Reprodução / Youtube)

Odvan

Conhecido por sua marcação forte e presença defensiva, não demorou muito para Odvan se tornar um ídolo da torcida vascaína. Ele chegou ao clube em 1997 e rapidamente se firmou como um dos pilares da defesa, ao lado do experiente Mauro Galvão. Em uma equipe com grandes nomes, o zagueiro se destacou pelo estilo firme de jogo e pela capacidade de neutralizar ataques adversários, ajudando o Vasco a conquistar títulos de grande relevância, como a Copa Libertadores de 1998, a Mercosul de 2000, e os Campeonatos Brasileiros de 1997 e 2000.

Após pendurar as chuteiras, Odvan escolheu uma vida mais discreta, mas não se afastou completamente do futebol. O ex-zagueiro participa de eventos e partidas beneficentes, especialmente no Rio de Janeiro, onde reencontra antigos companheiros de clube e interage com os fãs. Atualmente, o ídolo vascaíno vive em Campos dos Goytacazes, cidade localizada no interior do Rio de Janeiro, e se envolve em projetos locais, incluindo iniciativas para o desenvolvimento do esporte em comunidades.

(Foto: Vasco)

Júnior Baiano

Júnior Baiano começou sua carreira no Bahia, onde conquistou destaque como zagueiro antes de ser contratado pelo Flamengo em 1993. Após o título da Libertadores com o Palmeiras, em 1999, acertou sua transferência para o Vasco, onde formou dupla com Odvan na conquista do Brasileirão de 2000. Após passar por clubes menores nos últimos anos de sua carreira, Júnior Baiano encerrou sua trajetória como jogador em 2010.

Atualmente, Júnior Baiano dedica seu tempo a projetos ligados ao futebol de base. Ele é ativo em iniciativas que utilizam o esporte como ferramenta de inclusão social, ajudando jovens a desenvolverem suas carreiras e oferecendo suporte técnico e emocional. Fora dos gramados, o ex-zagueiro mantém uma vida discreta, mas continua acompanhando o futebol de perto e é convidado para entrevistas e análises esportivas.

(Foto: Divulgação)

Jorginho Paulista

Revelado nas categorias de base do Palmeiras em 1996, Jorginho Paulista teve ascensão meteórica ao conquistar o Mundial Sub-17 com a Seleção Brasileira em 1997, ao lado de Ronaldinho Gaúcho. Antes mesmo de estrear como profissional, foi contratado pelo PSV Eindhoven, da Holanda, onde teve pouco tempo em campo e dificuldades para se adaptar ao futebol europeu. Sem sequência no clube holandês, retornou ao Palmeiras em 1999.

Em 2000, após breve passagem pelo Atlético-PR, foi emprestado ao Vasco da Gama, onde finalmente viveu seu grande momento na carreira. Suas atuações rápidas e decisivas conquistaram a torcida e o colocaram de volta no radar do futebol internacional. Após encerrar sua carreira como atleta, Jorginho Paulista foi morar em Teresina, capital do Piauí. Longe dos grandes centros do futebol, passou a atuar em projetos voltados ao desenvolvimento de jovens atletas, apoiando categorias de base e iniciativas esportivas na região.

Jorginho Paulista foi destaque no Vasco em 2000 (Foto: Reprodução/Internet)

Nasa

Conhecido por seu estilo combativo e pela dedicação dentro de campo, Nasa chegou ao Vasco em 1997 e rapidamente se tornou uma peça fundamental no meio-campo. Durante sua passagem pelo clube, o volante foi campeão de títulos importantes, como os Campeonatos Brasileiros de 1997 e 2000, a Copa Libertadores de 1998, e a Mercosul de 2000.

Apesar de ter deixado o Vasco, ele nunca perdeu o vínculo com o clube e com a torcida. Desde que se aposentou dos gramados, Nasa escolheu uma vida mais tranquila e discreta. Ele optou por permanecer próximo à Olinda, sua cidade natal, e dedica seu tempo a atividades pessoais, mantendo-se longe dos holofotes. Apesar de não estar diretamente envolvido com o futebol, Nasa participa de eventos e jogos comemorativos, especialmente organizados pelo Vasco e por outras associações de ex-jogadores.

(Foto: FIFA)

Jorginho

Reconhecido por sua trajetória vitoriosa, Jorginho brilhou como lateral-direito no Vasco, Flamengo, Seleção Brasileira e clubes da Europa e Ásia. Com mais de 60 jogos pela seleção e presença na campanha do tetra em 1994, Jorginho permanece ativo no futebol, mostrando versatilidade como técnico e presença em esportes globais.

Após encerrar a carreira em 2002, dedicou-se à carreira de treinador e coordenador de futebol. Em sua trajetória à beira do gramado acumulou experiências no comando de equipes como Vasco, Goiás, Ponte Preta, Coritiba, Atlético-GO e também em clubes do Japão e Emirados Árabes. Mesmo sem contrato, sua reputação segue alta graças à experiência internacional e capacidade de reconstruir equipes.

Jorginho durante sua passagem como treinador do Vasco (Carlos Gregório Jr/Vasco)

Juninho Paulista

Extremamente habilidoso, rápido e objetivo, Juninho Paulista foi um dos jogadores mais talentosos produzidos pelo futebol brasileiro no começo dos anos 1990. Durante sua carreira, brilhou com as camisas do São Paulo e Vasco, e de quebra fez parte da seleção brasileira pentacampeã mundial em 2002.

Foi em São Januário, por causa de outro Juninho (Pernambucano), que o jogador ganhou o apelido de Juninho Paulista. Após pendurar as chuteiras, começou a atuar como dirigente esportivo. Foi presidente do Ituano, time que revelou o ex-jogador, também acumulou passagens pela CBF, onde atuou como Diretor de Desenvolvimento de Futebol entre 2019 e 2023. Atualmente, o ex-jogador é um dos sócios majoritários da SAF do Ituano.

(Foto: Arquivo Lance!)

Juninho Pernambucano

Autor do gol mais importante da história do Vasco, o eterno camisa 8 marcou época dentro de São Januário e é considerado um dos maiores ídolos da história do clube. Revelado pelo Sport, Juninho chegou ao Rio de Janeiro em 1995. A indicação teria vindo de Ricardo Rocha, zagueiro veterano, também pernambucano, que era um dos líderes do Cruz-Maltino naquele ano.

Eternizado em uma canção da torcida, Juninho marcou seu nome na história do clube com um gol de falta inesquecível, contra o River Plate, nas semifinais da Libertadores de 1998. Na grande decisão da Copa João Havelange, o "Reizinho da Colina" também deixou sua marca, justamente em sua última partida, antes de se transferir para o Lyon, outro clube onde é considerado ídolo pelos torcedores.

Protagonista nas conquistas dos Campeonatos Brasileiros (1997 e 2000), Libertadores (1998) e Mercosul (2000), Juninho retornou ao Vasco no final de sua carreira e se aposentou aos 39 anos, após sofrer uma lesão pelo clube, no final de 2013. Após encerrar sua carreira como jogador, Juninho trabalhou como comentarista no Grupo Globo e como dirigente esportivo no Lyon. Hoje sem atividades diretamente ligadas ao futebol, Juninho tem residência nos Estados Unidos, onde curte a família e se tornou avô.

(Foto: LANCE!)

Euller

Com passagens marcantes por grandes clubes do Brasil, como Atlético Mineiro, Palmeiras e Vasco da Gama, Euller recebeu o apelido de "Filho do Vento" por sua incrível velocidade e agilidade nos gramados. Suas atuações em São Januário marcaram época, formando uma dupla memorável com Edmundo e ajudando o time a conquistar o título continental.

Atualmente, Euller se dedica a projetos sociais e ao trabalho com jovens atletas. Ele é ativo em ações que utilizam o futebol como ferramenta de inclusão e transformação social, especialmente em Minas Gerais. O ex-jogador também participa de eventos comemorativos e jogos festivos organizados por clubes onde atuou.

(Foto: Cleber Mendes/L!)

Romário

Dono de uma carreira repleta de gols e polêmicas, Romário logo se tornou uma das maiores figuras da história do futebol brasileiro. Conhecido popularmente como "Baixinho" devido à baixa estatura, o eterno camisa 11 começou sua carreira no Olária e foi revelado pelo Vasco, em 1985.

Segundo maior artilheiro do clube, com 326 gols, Romário também se aventurou com a camisa dos rivais Flamengo e Fluminense. Pela Seleção Brasileira, comandou a equipe campeã da Copa do Mundo de 1994, ano em que foi eleito o melhor jogador do mundo, enquanto atuava pelo Barcelona. Após sua terceira passagem pelo rival rubro-negro, Romário voltou a vestir a cruz de malta, em 1999.

No ano seguinte, viveu seu melhor momento na carreira. Com uma média um gol por jogo, o Baixinho comandou o Vasco nas conquistas da Mercosul e da Copa João Havelange, aos 34 anos de idade. Entre idas e vindas, Romário retornou à São Januário em 2005 e ficou eternizado na história do clube, ao marcar seu milésimo gol. Após o feito histórico, recebeu uma estátua, que segue exposta atrás de um dos gols do estádio.

Após pendurar as chuteiras, Romário se aventurou na carreira política entre 2009 e 2024, e atualmente, foi eleito presidente do América-RJ, clube do seu coração. Além disso, o Baixinho faz aparições frequentes na RomárioTV, seu próprio canal no Youtube, onde entrevista jogadores históricos e relembra um pouco de sua trajetória no esporte.

(Foto: Arquivo / LANCE!)

