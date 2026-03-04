Diego Ribas quebra silêncio sobre demissão de Filipe Luís: 'Fiquei na dúvida'

O ex-jogador Diego Ribas compartilhou um vídeo onde abordou a demissão do técnico Filipe Luís do Flamengo. Em pouco mais de dois minutos de gravação, o antigo camisa 10 do Rubro-Negro questionou a decisão da diretoria do clube e enalteceu a figura do amigo.

Antes mesmo de começar a falar sobre o assunto, Diego assumiu que ficou na dúvida se pronunciaria sobre o caso. Após um momento de reflexão, ele resolveu se manifestar, defender o treinador e elogiar a postura e o trabalho realizado no clube.

— Assim como vocês, estive refletindo sobre a demissão do Filipe Luís. Fiquei na dúvida se gravava esse vídeo ou não. Porque a minha exigência, responsabilidade e expectativa com o Filipe são maiores. Sou amigo. E os de verdade exigem mais que conquistas. Mas também, compromisso, caráter, integridade, profissionalismo, coragem e o Filipe teve tudo isso. Quero exaltar o comportamento dele durante todo esse período como treinador do Flamengo — iniciou o ex-jogador antes de completar.

— Há pouco tempo, estive com o presidente Bap, onde nos encontramos por acaso em um evento e tivemos alguns minutos para conversar. Ele me disse que queria construir e sustentar uma cultura em que o Flamengo fosse cada vez mais vencedor. Eu falei para ele que não se constrói isso sem harmonia — concluiu.

Demissão de Filipe Luís no Flamengo

O fim do ciclo do ex-jogador como comandante da equipe rubro-negra se encerrou de forma inesperada e vitoriosa. Em pouco mais de um ano e meio como técnico do clube, Filipe Luís conquistou uma Copa do Brasil (2024), um Campeonato Carioca (2025), um Brasileirão (2025), uma Supercopa do Brasil (2025) e Copa Libertadores (2025).

No último jogo no cargo, o Flamengo venceu o Madureira por 8 a 0, no Maracanã, pela semifinal do Campeonato Carioca. Apesar disso, os vice-campeonatos da Supercopa do Brasil e da Recopa Sul-Americana deste ano aumentaram a pressão no cargo.

Com a demissão, a diretoria do Rubro-Negro oficializou a contratação de Leonardo Jardim. O português, que teve uma passagem de destaque pelo Cruzeiro no ano passado, herda o cargo do comando técnico do clube carioca.

