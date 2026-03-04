Comentarista da ESPN analisa estreias de João Fonseca e Bia Haddad Maia em Indian Wells

A ESPN transmite nesta quarta-feira (4), na ESPN 2 e no Disney+ Premium, as estreias de João Fonseca e Beatriz Haddad Maia no Indian Wells Masters, um dos eventos mais importantes do calendário do tênis mundial. A competição marca o início da chave principal e reúne grandes nomes dos circuitos do ATP e WTA.

A cobertura contará com narrações de Maurício Bonato, Hamilton Rodrigues e Thiago Alves, além dos comentários de André Ghem, que analisou os confrontos de estreia dos brasileiros. Além dele, Sylvio Bastos e Fernando Roese também participam da programação.

— A Bia tem uma adversária difícil, que já a venceu anteriormente. Ela não vive sua melhor fase, especialmente após a ruptura com o técnico Rafael Paciaroni. É hora de levantar a cabeça. Indian Wells é um torneio que motiva qualquer jogador, e as condições são rápidas, o que pode favorecer o jogo agressivo dela e a definição mais curta dos pontos. Mas, acima de tudo, é fundamental que ela entre em quadra confiante, feliz e solta para render o seu melhor — analisou André Ghem.

— O João chega em outro momento. Depois do Rio Open, ganhou ritmo, e a exibição em Las Vegas foi importante para ajustar detalhes e administrar o nervosismo. Estrear em um torneio desse porte sempre traz pressão, mas é exatamente nesse nível que ele quer se consolidar. Vejo boas chances de avançar e, quem sabe, enfrentar um cabeça de chave, que são os jogos que realmente impulsionam o crescimento de um atleta — concluiu.

Os confrontos de João Fonseca e Bia Haddad Maia

Atual número 35 do ranking da ATP, João Fonseca estreia contra o belga Raphael Collignon, 77º do mundo, em confronto que encerra a programação da Quadra 3. O brasileiro tenta superar a campanha da última temporada, quando avançou à segunda rodada.

Fonseca chega a Indian Wells em alta após conquistar o título do MGM Slam, torneio-exibição realizado em Las Vegas, onde superou Reilly Opelka, Gael Monfils e Alexander Bublik. O jovem tenista também foi campeão de duplas no Rio Open, ao lado de Marcelo Melo, e busca agora seu melhor desempenho no simples em um Masters 1000 em 2026.

No feminino, Beatriz Haddad Maia, atual 67ª colocada no ranking da WTA, enfrenta a espanhola Jessica Bouzas Maneiro, 50ª do mundo. A brasileira tenta reencontrar regularidade após a eliminação na estreia do WTA 500 de Mérida.

