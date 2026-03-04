menu hamburguer
Seleção da Copa do Mundo posta foto misteriosa, e web crava: 'É o Filipe Luís'

Treinador foi demitido do Flamengo na última terça-feira (3)

Avatar
Lance!
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 04/03/2026
13:31
Filipe Luís na vitória do Flamengo sobre o Madureira pela semifinal do Carioca (Foto: Jorge Rodrigues/AGIF/Gazeta Press)
A saída de Filipe Luís do Flamengo segue movimentando as redes sociais. O treinador, demitido do clube carioca na última terça-feira (3), virou assunto após uma publicação misteriosa da Seleção dos Estados Unidos.

Tudo começou quando o perfil oficial da equipe estadunidense publicou a sombra de uma pessoa não identificada. Sem dar nomes, a conta compartilhou: "Está chegando". A atitude aconteceu horas depois de Filipe Luís ser demitido do Flamengo.

Ao se depararem com a imagem, torcedores do clube carioca brincaram com o fato de a sombra se assemelhar aos traços fisiológicos de Filipe Luís. Mas, na verdade, a sombra é do jogador Tim Ream. Mesmo assim, parte da torcida rubro-negra invadiu as redes sociais dos Estados Unidos para brincar com a situação. Veja abaixo:

Tradução: "Filipe Luís está assumindo o papel de técnico após ser demitido no Flamengo".

Demissão de Filipe Luís no Flamengo

O fim do ciclo do ex-jogador como comandante da equipe rubro-negra se encerrou de forma inesperada e vitoriosa. Em pouco mais de um ano e meio como técnico do clube, Filipe Luís conquistou uma Copa do Brasil (2024), um Campeonato Carioca (2025), um Brasileirão (2025), uma Supercopa do Brasil (2025) e Copa Libertadores (2025).

No último jogo no cargo, o Flamengo venceu o Madureira por 8 a 0, no Maracanã, pela semifinal do Campeonato Carioca. Apesar disso, os vice-campeonatos da Supercopa do Brasil e da Recopa Sul-Americana deste ano aumentaram a pressão no cargo.

Com a demissão, a diretoria do Rubro-Negro oficializou a contratação de Leonardo Jardim. O português, que teve uma passagem de destaque pelo Cruzeiro no ano passado, herda o cargo do comando técnico do clube carioca.

Filipe Luís comanda o Flamengo contra o Lanús (Foto: EDU ANDRADE/Fatopress/Gazeta Press)
