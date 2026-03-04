menu hamburguer
Fórmula 1

Dois GPs da F1 2026 podem ser cancelados por guerra no Oriente Médio; entenda

As etapas no Bahrein e na Arábia Saudita devem ser afetadas pela guerra

Anna Carolina Ramos
Rio de Janeiro (RJ)
Supervisionado por Thiago Fernandes,
Dia 04/03/2026
11:00
GP do Bahrein de 2019, no circuito de Sakhir (Foto: Andrej Isakovic / AFP)
imagem cameraGP do Bahrein de 2019, no circuito de Sakhir (Foto: Andrej Isakovic / AFP)
O estado de guerra no Oriente Médio segue com força total e continua a interferir no planejamento esportivo em diversas modalidades. Antes mesmo do início da temporada, a Fórmula 1 precisou cancelar testes que aconteceriam no Bahrein. As mudanças, no entanto, podem se estender para duas etapas do calendário oficial de 2026.

continua após a publicidade

A temporada começa, como virou costume, no Grande Prêmio da Austrália. A sequência rápida na Ásia, com China e Japão, prepara a F1 para chegar ao Oriente Médio antes de ir para o continente americano. As etapas do Bahrein e da Arábia Saudita estão agendadas para o meio de abril – daqui a pouco mais de um mês.

Caso os ataques entre Estados Unidos, Israel e Irã continuem na região, a expectativa é que a Federação Internacional de Automobilismo (FIA) faça mudanças no calendário. A Formula One Management (FOM), segundo o portal "PlanetF1", monitora os conflitos, mas mantém o foco nos GPs iniciais.

continua após a publicidade

— As próximas três corridas são na Austrália, China e no Japão, não no Oriente Médio, onde só chegaremos em algumas semanas. Como sempre, monitoramos de perto qualquer situação como essa e trabalhamos com as autoridades competentes — comunicou a organização.

Logística foi afetada antes da estreia da F1

Com a intensificação dos ataques nos últimos dias, a Fórmula 1 precisou agir rápido para garantir a segurança de pilotos e funcionários antes do GP da Austrália, entre os dias 6 e 8 de março.

continua após a publicidade

O teste de pneus previsto para a última sexta-feira (28) foi cancelado após um míssil iraniano atingir uma base da Marinha dos EUA a apenas 30 quilômetros do Circuito de Sakhir, no Bahrein. O ataque provocou o fechamento dos aeroportos de Doha (Catar) e Dubai (Emirados Árabes) — os dois principais eixos de conexão para quem viaja rumo à Austrália.

Cerca de mil funcionários tiveram seus voos remanejados às pressas. Para contornar o fechamento do espaço aéreo, metade do contingente foi enviada à Austrália em voos particulares. Apesar dos problemas, o calendário oficial previamente apresentado segue, até o momento, sem mudanças.

➡️ Com estreia na Austrália, confira o calendário detalhado da Fórmula 1 em 2026

Calendário completo da F1 2026

DataEtapaLocalAutódromo

6 a 8 de março

GP da Austrália

Melbourne, Austrália

Albert Park

13 a 15 de março

GP da China (com sprint)

Xangai, China

Circuito Internacional de Xangai

27 a 29 de março

GP do Japão

Suzuka, Japão

Suzuka International Racing Course

10 a 12 de abril

GP do Bahrein

Sakhir, Bahrein

Circuito Internacional do Bahrein

17 a 19 de abril

GP da Arábia Saudita

Jeddah, Arábia Saudita

Circuito Corniche de Jeddah

1 a 3 de maio

GP de Miami (com sprint)

Miami, EUA

Autódromo Internacional de Miami

22 a 24 de maio

GP do Canadá (com sprint)

Montreal, Canadá

Circuito Gilles Villeneuve

5 a 7 de junho

GP de Mônaco

Monte Carlo, Mônaco

Circuito de Mônaco

12 a 14 de junho

GP de Barcelona-Catalunha

Barcelona, Espanha

Circuito de Barcelona-Catalunha

26 a 28 de junho

GP da Áustria

Spielberg, Áustria

Red Bull Ring

3 a 5 de julho

GP da Grã-Bretanha (com sprint)

Silverstone, Reino Unido

Circuito de Silverstone

17 a 19 de julho

GP da Bélgica

Spa-Francorchamps, Bélgica

Circuito de Spa-Francorchamps

24 a 26 de julho

GP da Hungria

Budapeste, Hungria

Hungaroring

21 a 23 de agosto

GP da Holanda (com sprint)

Zandvoort, Holanda

Circuito de Zandvoort

4 a 6 de setembro

GP da Itália

Monza, Itália

Autódromo Nacional de Monza

11 a 13 de setembro

GP da Espanha

Madrid, Espanha

Circuito de Madrid (IFEMA)

24 a 26 de setembro

GP do Azerbaijão

Baku, Azerbaijão

Circuito Urbano de Baku

9 a 11 de outubro

GP de Singapura (com sprint)

Singapura

Circuito Urbano de Marina Bay

23 a 25 de outubro

GP dos Estados Unidos

Austin, EUA

Circuito das Américas

30 de out a 1 de nov

GP da Cidade do México

Cidade do México, México

Autódromo Hermanos Rodríguez

6 a 8 de novembro

GP de São Paulo

São Paulo, Brasil

Autódromo de Interlagos

19 a 21 de novembro

GP de Las Vegas

Las Vegas, EUA

Circuito Urbano de Las Vegas

27 a 29 de novembro

GP do Catar

Lusail, Catar

Circuito Internacional de Lusail

4 a 6 de dezembro

GP de Abu Dhabi

Abu Dhabi, EAU

Circuito de Yas Marina

Oscar Piastri no primeiro dia de treinos na F1 2026 (Foto: Giuseppe CACACE / AFP)
Oscar Piastri em testes da F1 2026 (Foto: Giuseppe CACACE / AFP)

Guerra no Oriente Médio também afeta atletas de outros esportes em Dubai

A guerra no Oriente Médio também afetou os participantes do ATP 500 de Dubai, que terminou no sábado (28). O russo Daniil Medvedev, campeão do torneio, é um dos que estão abrigados em um dos hotéis da cidade, aguardando a retomada dos voos. Por conta do conflito, a presença de Medvedev no Masters 1000 de Indian Wells, que começa na quarta-feira (4), está em risco, assim como a do compatriota Andrey Rublev.

*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.

