O estado de guerra no Oriente Médio segue com força total e continua a interferir no planejamento esportivo em diversas modalidades. Antes mesmo do início da temporada, a Fórmula 1 precisou cancelar testes que aconteceriam no Bahrein. As mudanças, no entanto, podem se estender para duas etapas do calendário oficial de 2026.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre os esportes olímpicos agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Olímpico

A temporada começa, como virou costume, no Grande Prêmio da Austrália. A sequência rápida na Ásia, com China e Japão, prepara a F1 para chegar ao Oriente Médio antes de ir para o continente americano. As etapas do Bahrein e da Arábia Saudita estão agendadas para o meio de abril – daqui a pouco mais de um mês.

Caso os ataques entre Estados Unidos, Israel e Irã continuem na região, a expectativa é que a Federação Internacional de Automobilismo (FIA) faça mudanças no calendário. A Formula One Management (FOM), segundo o portal "PlanetF1", monitora os conflitos, mas mantém o foco nos GPs iniciais.

continua após a publicidade

— As próximas três corridas são na Austrália, China e no Japão, não no Oriente Médio, onde só chegaremos em algumas semanas. Como sempre, monitoramos de perto qualquer situação como essa e trabalhamos com as autoridades competentes — comunicou a organização.

Logística foi afetada antes da estreia da F1

Com a intensificação dos ataques nos últimos dias, a Fórmula 1 precisou agir rápido para garantir a segurança de pilotos e funcionários antes do GP da Austrália, entre os dias 6 e 8 de março.

continua após a publicidade

O teste de pneus previsto para a última sexta-feira (28) foi cancelado após um míssil iraniano atingir uma base da Marinha dos EUA a apenas 30 quilômetros do Circuito de Sakhir, no Bahrein. O ataque provocou o fechamento dos aeroportos de Doha (Catar) e Dubai (Emirados Árabes) — os dois principais eixos de conexão para quem viaja rumo à Austrália.

Cerca de mil funcionários tiveram seus voos remanejados às pressas. Para contornar o fechamento do espaço aéreo, metade do contingente foi enviada à Austrália em voos particulares. Apesar dos problemas, o calendário oficial previamente apresentado segue, até o momento, sem mudanças.

➡️ Com estreia na Austrália, confira o calendário detalhado da Fórmula 1 em 2026

Calendário completo da F1 2026

Data Etapa Local Autódromo 6 a 8 de março GP da Austrália Melbourne, Austrália Albert Park 13 a 15 de março GP da China (com sprint) Xangai, China Circuito Internacional de Xangai 27 a 29 de março GP do Japão Suzuka, Japão Suzuka International Racing Course 10 a 12 de abril GP do Bahrein Sakhir, Bahrein Circuito Internacional do Bahrein 17 a 19 de abril GP da Arábia Saudita Jeddah, Arábia Saudita Circuito Corniche de Jeddah 1 a 3 de maio GP de Miami (com sprint) Miami, EUA Autódromo Internacional de Miami 22 a 24 de maio GP do Canadá (com sprint) Montreal, Canadá Circuito Gilles Villeneuve 5 a 7 de junho GP de Mônaco Monte Carlo, Mônaco Circuito de Mônaco 12 a 14 de junho GP de Barcelona-Catalunha Barcelona, Espanha Circuito de Barcelona-Catalunha 26 a 28 de junho GP da Áustria Spielberg, Áustria Red Bull Ring 3 a 5 de julho GP da Grã-Bretanha (com sprint) Silverstone, Reino Unido Circuito de Silverstone 17 a 19 de julho GP da Bélgica Spa-Francorchamps, Bélgica Circuito de Spa-Francorchamps 24 a 26 de julho GP da Hungria Budapeste, Hungria Hungaroring 21 a 23 de agosto GP da Holanda (com sprint) Zandvoort, Holanda Circuito de Zandvoort 4 a 6 de setembro GP da Itália Monza, Itália Autódromo Nacional de Monza 11 a 13 de setembro GP da Espanha Madrid, Espanha Circuito de Madrid (IFEMA) 24 a 26 de setembro GP do Azerbaijão Baku, Azerbaijão Circuito Urbano de Baku 9 a 11 de outubro GP de Singapura (com sprint) Singapura Circuito Urbano de Marina Bay 23 a 25 de outubro GP dos Estados Unidos Austin, EUA Circuito das Américas 30 de out a 1 de nov GP da Cidade do México Cidade do México, México Autódromo Hermanos Rodríguez 6 a 8 de novembro GP de São Paulo São Paulo, Brasil Autódromo de Interlagos 19 a 21 de novembro GP de Las Vegas Las Vegas, EUA Circuito Urbano de Las Vegas 27 a 29 de novembro GP do Catar Lusail, Catar Circuito Internacional de Lusail 4 a 6 de dezembro GP de Abu Dhabi Abu Dhabi, EAU Circuito de Yas Marina

Oscar Piastri em testes da F1 2026 (Foto: Giuseppe CACACE / AFP)

Guerra no Oriente Médio também afeta atletas de outros esportes em Dubai

A guerra no Oriente Médio também afetou os participantes do ATP 500 de Dubai, que terminou no sábado (28). O russo Daniil Medvedev, campeão do torneio, é um dos que estão abrigados em um dos hotéis da cidade, aguardando a retomada dos voos. Por conta do conflito, a presença de Medvedev no Masters 1000 de Indian Wells, que começa na quarta-feira (4), está em risco, assim como a do compatriota Andrey Rublev.

➡️Siga o Lance! no Google para saber tudo sobre o melhor do esporte brasileiro e mundial

+Aposte na vitória de Gabriel Bortoleto na F1

*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.