Dois GPs da F1 2026 podem ser cancelados por guerra no Oriente Médio; entenda
As etapas no Bahrein e na Arábia Saudita devem ser afetadas pela guerra
O estado de guerra no Oriente Médio segue com força total e continua a interferir no planejamento esportivo em diversas modalidades. Antes mesmo do início da temporada, a Fórmula 1 precisou cancelar testes que aconteceriam no Bahrein. As mudanças, no entanto, podem se estender para duas etapas do calendário oficial de 2026.
A temporada começa, como virou costume, no Grande Prêmio da Austrália. A sequência rápida na Ásia, com China e Japão, prepara a F1 para chegar ao Oriente Médio antes de ir para o continente americano. As etapas do Bahrein e da Arábia Saudita estão agendadas para o meio de abril – daqui a pouco mais de um mês.
Caso os ataques entre Estados Unidos, Israel e Irã continuem na região, a expectativa é que a Federação Internacional de Automobilismo (FIA) faça mudanças no calendário. A Formula One Management (FOM), segundo o portal "PlanetF1", monitora os conflitos, mas mantém o foco nos GPs iniciais.
— As próximas três corridas são na Austrália, China e no Japão, não no Oriente Médio, onde só chegaremos em algumas semanas. Como sempre, monitoramos de perto qualquer situação como essa e trabalhamos com as autoridades competentes — comunicou a organização.
Logística foi afetada antes da estreia da F1
Com a intensificação dos ataques nos últimos dias, a Fórmula 1 precisou agir rápido para garantir a segurança de pilotos e funcionários antes do GP da Austrália, entre os dias 6 e 8 de março.
O teste de pneus previsto para a última sexta-feira (28) foi cancelado após um míssil iraniano atingir uma base da Marinha dos EUA a apenas 30 quilômetros do Circuito de Sakhir, no Bahrein. O ataque provocou o fechamento dos aeroportos de Doha (Catar) e Dubai (Emirados Árabes) — os dois principais eixos de conexão para quem viaja rumo à Austrália.
Cerca de mil funcionários tiveram seus voos remanejados às pressas. Para contornar o fechamento do espaço aéreo, metade do contingente foi enviada à Austrália em voos particulares. Apesar dos problemas, o calendário oficial previamente apresentado segue, até o momento, sem mudanças.
Calendário completo da F1 2026
|Data
|Etapa
|Local
|Autódromo
6 a 8 de março
GP da Austrália
Melbourne, Austrália
Albert Park
13 a 15 de março
GP da China (com sprint)
Xangai, China
Circuito Internacional de Xangai
27 a 29 de março
GP do Japão
Suzuka, Japão
Suzuka International Racing Course
10 a 12 de abril
GP do Bahrein
Sakhir, Bahrein
Circuito Internacional do Bahrein
17 a 19 de abril
GP da Arábia Saudita
Jeddah, Arábia Saudita
Circuito Corniche de Jeddah
1 a 3 de maio
GP de Miami (com sprint)
Miami, EUA
Autódromo Internacional de Miami
22 a 24 de maio
GP do Canadá (com sprint)
Montreal, Canadá
Circuito Gilles Villeneuve
5 a 7 de junho
GP de Mônaco
Monte Carlo, Mônaco
Circuito de Mônaco
12 a 14 de junho
GP de Barcelona-Catalunha
Barcelona, Espanha
Circuito de Barcelona-Catalunha
26 a 28 de junho
GP da Áustria
Spielberg, Áustria
Red Bull Ring
3 a 5 de julho
GP da Grã-Bretanha (com sprint)
Silverstone, Reino Unido
Circuito de Silverstone
17 a 19 de julho
GP da Bélgica
Spa-Francorchamps, Bélgica
Circuito de Spa-Francorchamps
24 a 26 de julho
GP da Hungria
Budapeste, Hungria
Hungaroring
21 a 23 de agosto
GP da Holanda (com sprint)
Zandvoort, Holanda
Circuito de Zandvoort
4 a 6 de setembro
GP da Itália
Monza, Itália
Autódromo Nacional de Monza
11 a 13 de setembro
GP da Espanha
Madrid, Espanha
Circuito de Madrid (IFEMA)
24 a 26 de setembro
GP do Azerbaijão
Baku, Azerbaijão
Circuito Urbano de Baku
9 a 11 de outubro
GP de Singapura (com sprint)
Singapura
Circuito Urbano de Marina Bay
23 a 25 de outubro
GP dos Estados Unidos
Austin, EUA
Circuito das Américas
30 de out a 1 de nov
GP da Cidade do México
Cidade do México, México
Autódromo Hermanos Rodríguez
6 a 8 de novembro
GP de São Paulo
São Paulo, Brasil
Autódromo de Interlagos
19 a 21 de novembro
GP de Las Vegas
Las Vegas, EUA
Circuito Urbano de Las Vegas
27 a 29 de novembro
GP do Catar
Lusail, Catar
Circuito Internacional de Lusail
4 a 6 de dezembro
GP de Abu Dhabi
Abu Dhabi, EAU
Circuito de Yas Marina
Guerra no Oriente Médio também afeta atletas de outros esportes em Dubai
A guerra no Oriente Médio também afetou os participantes do ATP 500 de Dubai, que terminou no sábado (28). O russo Daniil Medvedev, campeão do torneio, é um dos que estão abrigados em um dos hotéis da cidade, aguardando a retomada dos voos. Por conta do conflito, a presença de Medvedev no Masters 1000 de Indian Wells, que começa na quarta-feira (4), está em risco, assim como a do compatriota Andrey Rublev.
