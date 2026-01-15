Mauro Galvão analisa trabalho de Diniz no Vasco e projeta 2026: 'Quem sabe'

Conteúdo Especial

A temporada de 2025 foi um verdadeiro divisor de águas para o Vasco. Marcado por oscilações, goleadas inesperadas e momentos de sufoco, a equipe de Fernando Diniz superou as expectativas e chegou à final da Copa do Brasil após 14 anos. No entanto, o resultado final não atendeu às expectativas da torcida, que volta à estaca zero em 2026.

Com a vaga garantida na Sul-Americana, o Vasco começou 2025 apostando no trabalho de Fábio Carille. No entanto, após a eliminação no Campeonato Carioca e uma sequência negativa de resultados no início da temporada, o técnico deu lugar à Fernando Diniz. Sob o comando do atual treinador, a equipe cresceu de produção e foi evoluindo no decorrer da temporada.

Em entrevista exclusiva ao Lance!, o ex-zagueiro e capitão da equipe no título da Libertadores, Mauro Galvão, analisou o desempenho do Vasco na última temporada. Segundo ele, a chegada de Fernando Diniz, somada a chegada de alguns reforços, contribuiu para a evolução da equipe.

- O Vasco começou 2025 com muitas oscilações, mas depois da chegada do Diniz, somada a algumas contratações, a equipe melhorou. A torcida começou a apoiar o time e ver que as atuações estavam melhorando, eu acho que o clube demorou muito para fazer algumas contratações que eram muito importantes. Eu vejo que depois das chegadas de Cuesta e Robert Renan, a equipe conseguiu encontrar um sistema defensivo mais estruturado e organizado. A chegada do Thiago Mendes também trouxe mais experiência ao time, que conseguiu evoluir na reta final, mas longe daquilo que a torcida esperava - comentou Mauro Galvão.

Analisando a movimentação tímida da equipe na janela de transferências, até o momento, Mauro Galvão reforçou que a chegada de novos jogadores será fundamental para a evolução da equipe em 2026. Para ele, o Vasco precisa buscar peças ofensivas para melhorar suas carências no elenco.

- As contratações são fundamentais para o time melhorar, se o Vasco conseguir contratar bons jogadores, ali do meio para frente, com certeza vai ajudar muito. A gente tem o exemplo do Andrés Gomez, que chegou muito bem, e acredito que o caminho seja esse. Agora, a equipe precisa fazer um raio-x de suas carências e ir atrás de jogadores que possam fazer a diferença, buscando peças para o ataque e para o meio-campo, que seriam muito importantes - completou.

Para o ídolo vascaíno, o trabalho de Fernando Diniz é positivo. No entanto, a característica de sair jogando desde os zagueiros, não agrada a Mauro Galvão. Segundo ele, a insistência por esse tipo de jogada, pode gerar uma falta de confiança nos jogadores.

- O Diniz é um grande treinador, mas acho que poderia melhorar algumas coisas dentro da equipe, como a insistência em sair com a bola de qualquer jeito, eu acho que não ajuda. Às vezes eu me pergunto: "O que acontece quando você não consegue sair jogando?". Você é obrigado a jogar à bola lá pra frente. Então, porque não fazer isso de primeira? Eu vejo que essa insistência em tentar sair jogando não ajuda muito e, às vezes, você perde a bola e também perde a confiança para continuar jogando. Então, eu acho que isso é válido quando você tem espaço, se não tiver, você rifa a bola para frente e o time sai, é uma coisa bem simples - destacou.

Mauro Galvão avalia dupla de zaga do Vasco

Especialista na posição, o eterno Xerife da defesa vascaína avaliou a chegada de Robert Renan e Carlos Cuesta no meio da última temporada. Segundo ele, a dupla encaixou no sistema defensivo de Fernando Diniz, mas ainda precisa melhorar o posicionamento durante as partidas.

- Eu vejo que a dupla de zaga com Robert Renan e Cuesta encaixou. A única questão é que, quando você joga com a bola e sai para jogar, você precisa retornar. Não dá para ficar aberto o tempo todo, se você ficar postado dessa maneira, a bola vai ser lançada ali no meio, exatamente como aconteceu o primeiro gol do Corinthians. Toda vez que essa bola entrava pelo meio da zaga, os jogadores saíam de frente com o goleiro. Não tem necessidade de abrir os dois zagueiros, você só vai sair com um deles, e outro vem um pouco mais por dentro, para não deixar esse corredor. Foi justamente essa estratégia que o Corinthians usou na final e acabou vencendo o Vasco - disse Mauro Galvão.

Confira outros trechos da entrevista

Vasco tem condições de disputar títulos em 2026?

- O time conseguiu chegar na final da Copa do Brasil, que é uma competição que o Vasco tem condições de brigar pelo título. Vejo que nos pontos corridos, fica mais difícil para a equipe disputar, principalmente pela força de alguns concorrentes, como Palmeiras, Flamengo e até o Cruzeiro. Já a Copa do Brasil, por ser mata-mata, acredito que a equipe tenha mais condições de disputar. A equipe fez uma boa campanha e por pouco não conseguiu o título, quem sabe esse ano o Vasco não consiga reforçar seu elenco e levantar mais um título.

Quais as expectativas para o novo zagueiro uruguaio, Saldívia?

- Com relação ao novo zagueiro, o uruguaio Saldívia, eu confesso que ainda não vi jogar. Vou começar a analisar mais de perto e espero que seja um grande jogador. As pessoas precisam entender que para vestir a camisa do Vasco, você precisa ter feito alguma coisa grandiosa. Tem que se destacar no seu time, já ter sido convocado para sua seleção, ter conquistado algum título. Para jogar em clube grande, desde o tempo em que eu joguei, você tem que fazer por onde.