Andrés Gómez lamenta possível saída de Rayan do Vasco: 'Vamos estranhar'

Após a vitória do Vasco por 4 a 2 sobre o Maricá, na estreia do Campeonato Carioca, o atacante colombiano Andrés Gómez comentou sobre a possibilidade de saída de Rayan e destacou a importância do jovem para o elenco cruzmaltino. O jogador afirmou que uma eventual negociação seria sentida pelo grupo, mas reforçou a necessidade de seguir trabalhando.

— É uma peça fundamental. É um jogador muito bom, desequilibrante, alto, com boa pegada. Nós vamos estranhar muito, mas temos que continuar trabalhando — disse Gómez.

O atacante também falou sobre a decisão de Fernando Diniz de utilizar o time principal logo na primeira partida da temporada. Para o colombiano, a escolha reforça o perfil competitivo do treinador e ajuda a equipe a ganhar ritmo desde o início do ano.

— Como todos sabem, o professor é um treinador competitivo e pensamos em lutar por todos os torneios. Então eu acho que é um bom início começar com a equipe e, pouco a pouco, ir adaptando com ritmo. Acho que o time jogou bem, concentrado, apesar de um ou dois erros — avaliou.

Andrés Gómez realiza atividades na academia durante a pré-temporada (Foto: Matheus Lima/Vasco)

Por fim, Andrés Gómez comentou de forma bem-humorada a chegada de Johan Rojas, que aumentou para três o número de colombianos no elenco do Vasco, ao lado de Cuesta e do próprio atacante. Ele também falou sobre sua adaptação ao futebol brasileiro e a evolução dentro de campo.

— Para mim é melhor que chegue muito colombiano (risos). Já me sinto muito mais adaptado, obviamente, com mais ritmo. E penso que estou melhorando muito futebolisticamente — completou.

