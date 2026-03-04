Casagrande faz alerta para Leonardo Jardim no Flamengo: 'Não ache'

Leonardo Jardim é o mais novo treinador do Flamengo. O português chega ao comando técnico da equipe rubro-negra após a demissão de Filipe Luís. Diante do cenário, o ex-jogador Walter Casagrande fez um alerta para o novo técnico do clube carioca.

Durante o programa "Uol News Esporte", o atual comentarista destacou que o português precisa ter cuidado no Rubro-Negro. Walter Casagrande detonou a demissão de Filipe Luís e apontou que a diretoria do clube trata os treinadores como descartáveis.

— O Flamengo trata treinadores dessa maneira. Parece que a direção do Flamengo, não só essa, mas como a anterior, se acha mais importante e competente do que o treinador que eles contratam. A impressão que dá é que eles contratam um técnico porque precisam. Se os resultados não agradarem, eles mandam embora — iniciou o ex-jogador, antes de completar.

— Pode ser o Telê Santana. Eles fazem com qualquer um. Ninguém é garantido lá. Leonardo Jardim, não ache que você será tratado diferente. Se eles cismarem com você, é rua. O que eles fizeram com o Filipe Luís foi um desrespeito — concluiu.

Leonardo Jardim no Flamengo

O técnico Leonardo Jardim desembarcou no Rio de Janeiro, no aeroporto do Galeão, na noite desta terça-feira (3) para assinar com o Flamengo. O treinador, que estava livre no mercado desde a sua saída do Cruzeiro, chega ao clube carioca para ocupar a vaga de Filipe Luís, demitido nesta madrugada. O contrato de Jardim será até o fim de 2027.

O desejo do Flamengo de contar com Jardim não é de hoje. No fim do ano passado, enquanto a cúpula rubro-negra negociava a renovação de contrato de Filipe Luís, o nome do treinador português foi cogitado internamente. Nos últimos dias, com o trabalho do, agora, ex-treinador cada vez mais questionado, o nome de Jardim cresceu nas alas da Gávea.

