Jornalista elogia nova contratação do Vasco: 'Vai qualificar'

O Vasco está por detalhes de anunciar a contratação do atacante Brenner, junto ao Udinese, da Itália. Nesta quinta-feira (15), o clube se acertou com a equipe italiana e já havia encaminhado um acordo com o jogador, que manifestou o desejo de retornar ao Brasil para trabalhar novamente com o técnico Fernando Diniz. Após o acerto, o jornalista Fernando Campos, da CazéTV, elogiou a chegada do atleta ao clube de São Januário.

A negociação, que ainda segue em andamento, envolve a compra definitiva dos direitos econômicos do atacante, que é visto pela diretoria como uma peça importante para reforçar o setor ofensivo na temporada de 2026. Sem muitas oportunidades pela Udinese em 2025, Brenner foi emprestado ao FC Cincinnati, da MLS, onde disputou 10 partidas, marcou seis gols e deu uma assistência.

Para Fernando Campos, a chegada de Brenner qualifica o ataque do Vasco para a temporada de 2026. Segundo ele, o camisa 9 pode voltar a render sob o comando de Fernando Diniz, com quem trabalhou no início de sua carreira, no São Paulo.

Rayan pode deixar o Vasco ainda nesta janela

O Bournemouth, da Inglaterra, está próximo de concretizar a contratação de Rayan, destaque do Vasco. Clube e jogador já chegaram a um acordo para um contrato de cinco anos, com proposta de 35 milhões de euros (cerca de R$ 220 milhões). A finalização da negociação depende agora da aprovação do Cruz-Maltino. As informações são do site "Ge".

Aos 19 anos, Rayan é um dos principais ativos do mercado de jogadores do futebol brasileiro nesta janela de transferências de início de ano. O Vasco já rejeitou uma oferta de 31 milhões de euros (R$ 31 milhões) do Zenit pelo atacante e exigiu 50 milhões de euros (R$ 132 milhões) para liberá-lo.

Além dos russos e do próprio Bournemouth, os gigantes alemães Borussia Dortmund e Bayern de Munique também manifestaram interesse na contratação do jogador. A proposta apresentada pelos ingleses ultrapassaria a transferência mais valiosa da história do Gigante, atualmente detida por Paulinho, vendido ao Bayer Leverkusen por 20 milhões de euros (cerca de R$ 85 milhões na época).

Com cláusula de rescisão estipulada em meio bilhão de reais, o Vasco resguarda-se para considerar exclusivamente propostas que atendam aos interesses financeiros do clube e do jogador, sem restrições quanto ao recebimento de valores à vista. O percentual dos direitos econômicos de Rayan em uma eventual transferência dependerá do montante da negociação, sem definição pré-estabelecida. Tanto o clube quanto o atleta manifestaram satisfação com a renovação contratual formalizada no início de dezembro.

No acordo, Rayan recebeu aumento salarial e pasosu a integrar o grupo dos atletas com maiores vencimentos do elenco, em consonância com o protagonismo que assumiu na última temporada. O contrato, inclusive, prevê bonificações vinculadas ao cumprimento de metas em campo, como convocações para a Seleção Brasileira, da qual o jogador tem sido monitorado por Carlo Ancelotti.

