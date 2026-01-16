Revelado pelo Vasco, Romário atuou no clube por três anos antes de ser transferido para a Europa aos 22, três a mais que Rayan, joia que pode deixar a Colina. O jovem atacante tem proposta do Bournemouth, da Premier League, e está acertado com os ingleses, restando a posição do Cruz-Maltino para que a negociação se concretize.

Em evento comemorativo de um ano da Romário TV, o dono da festa opinou sobre a possível saída do atacante, que pode render uma quantia milionária aos cofrer vascaínos. Para o ex-jogador, cabe ao presidente avaliar o momento vivido para determinar a necessidade da venda, e cabe ao atleta ponderar se é a hora certa de sair.

No entanto, o conselho principal foi justamente para que Rayan faça a escolha de forma estratégica.

- 35 milhões de euros dá mais de 160 milhões de reais, é um valor bem interessante. Tem que ver se o Vasco vive um momento que precisa muito disso e se o jogador vive um momento em que é interessante para sair. Até porque uma saída agora, financeiramente vai ser uma oportunidade dele ajudar a família dele. Friamente pensando, o Rayan é um jogador que tem um futuro brilhante e tem condição de sair do Vasco para um clube gigante da Europa. O que não pode acontecer é sair de clube grande daqui paraa jogar em clube médio ou pequeno e somem lá, depois voltam desvalorizados -disse Romário.

Carreira de Rayan

Formado na Colina Histórica desde os cinco anos e destacado como um dos maiores artilheiros da história dabase vascaína, Rayan foi promovido ao time profissional em 2023 a pedido do então técnico Maurício Barbieri, para a disputa do Campeonato Carioca. Contudo, o jovem explodiu em 2025 sob o comando de Fernando Diniz, tanto como ponta-direita quanto como centroavante, e marcou 20 gols ao longo do ano. Até o momento, soma 98 partidas pelo Cruz-Maltino, com 23 gols e duas assistências.

