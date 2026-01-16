Europeus reagem a possível chegada de Rayan a Premier League: 'Geracional'

O Bournemouth busca na atual janela de transferência a contratação do atacante Rayan, do Vasco. Conforme apurado pelo Lance!, o clube inglês apresentou uma proposta que agrada tanto ao jogador quanto ao seu estafe. Falta agora, um acordo com a diretoria Cruzmaltina para o negócio se concretizar.

Mesmo com a incerteza, a possibilidade de contar com a joia das categorias do Vasco na Premier League já anima o público inglês. Nas redes sociais, diversos torcedores do Bournemouth, e até de clubes adversários, reagiram à notícia com otimismo.

A grande maioria dos comentários trataram Rayan como uma das grandes promessas recentes do futebol brasileiro. Além do talento do jogador, os valores que envolvem a negociação também repercutiram; veja abaixo:

Tradução: "Esses números são muito baixos. Rayan vale mais do que isso".

Tradução: "Talento geracional. Podem marcar esse comentário".

Tradução: "Grande movimento do Bournemouth".

Tradução: "Não posso mais esperar para cantar Rayan".

O que se sabe sobre a possível saída de Rayan do Vasco?

O Lance! apurou que o clube inglês apresentou uma proposta que agrada tanto ao jogador quanto ao seu estafe. A avaliação é de que o Bournemouth, atualmente na 15ª colocação da Premier League, pode oferecer boa minutagem e um ambiente favorável para a adaptação de Rayan ao futebol europeu, com espaço para ganhar sequência logo nos primeiros jogos.

A oferta gira em torno de 35 milhões de euros, além de bônus por metas atingidas, valor que se aproxima do patamar desejado pelo Vasco, que estipula cerca de 50 milhões de euros para liberar o atacante. Apesar do interesse na transferência, o jogador mantém boa relação com a diretoria vascaína e não pretende forçar uma saída caso o clube entenda que o negócio não é vantajoso. Internamente, o Gigante da Colina ainda analisa a proposta.

Dentro do Vasco, parte da diretoria acredita que Rayan pode se valorizar ainda mais ao longo da temporada, principalmente pela possibilidade de convocação para a Seleção Brasileira na Data Fifa de março, a última antes da Copa do Mundo.

