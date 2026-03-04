Banco brasileiro fecha acordo com time de Messi e compra os Naming Rights do estádio
Empresa negociava com a equipe desde setembro de 2025
O Banco Nubank, empresa brasileira que foi criada em São Paulo, estava negociando com o Inter Miami, de Messi, para comprar os naming rights do estádio Miami Freedom Park. Após alguns meses de conversa, as partes chegaram a um acordo e a casa da equipe passará a se chamar "Nu Stadium". Além da mudança, a camisa do clube também estampará o nome do banco nas costas.
Com data prevista de estreia para o começo de abril de 2026, o novo lar dos Flamingos terá capacidade para 26,700 torcedores, se tornando a base oficial da equipe. A arena também será multiuso, com atividades que serão voltadas aos torcedores e moradores da região. A Nubank também anunciou que irá realizar atividades para os fãs.
- Esta parceria de longo prazo representa um alinhamento estratégico com uma franquia esportiva internacional que compartilha nossa ambição e mentalidade global. O Nu Stadium vai ancorar nossa marca nos Estados Unidos, permitindo o engajamento com uma comunidade diversa e internacional enquanto construímos a plataforma de serviços financeiros mais influente do mundo - disse Cristina Junqueira, cofundadora e CEO da operação emergente nos EUA.
- Miami sempre foi um lugar para onde as pessoas vêm com grandes sonhos e, desde o início, queríamos que este clube refletisse esse espírito - disse David Beckham, sócio do clube.
- A abertura do nosso novo estádio é um momento realmente especial em nossa jornada — um lugar para os torcedores do sul da Flórida e para pessoas de todo o mundo que se sentem conectadas ao nosso clube. O Nu Stadium será um lar para a família Inter Miami e um lugar que lembrará a todos sobre a liberdade de sonhar - finalizou o ex-jogador.
