Rayan pode ter feito seu último jogo pelo Vasco: o que se sabe da negociação com o Bournemouth

Na noite desta quinta-feira (15), Rayan voltou a ser decisivo com a camisa do Vasco e comandou a vitória por 4 a 2 sobre o Maricá ao marcar dois gols. Substituído no segundo tempo para a entrada de Pablo Vegetti, o jovem atacante ouviu da arquibancada um pedido em coro: "fica". O momento simbolizou a incerteza sobre o futuro do cria da base, que está na mira do Bournemouth, da Inglaterra.

O Lance! apurou que o clube inglês apresentou uma proposta que agrada tanto ao jogador quanto ao seu estafe. A avaliação é de que o Bournemouth, atualmente na 15ª colocação da Premier League, pode oferecer boa minutagem e um ambiente favorável para a adaptação de Rayan ao futebol europeu, com espaço para ganhar sequência logo nos primeiros jogos.

A oferta gira em torno de 35 milhões de euros, além de bônus por metas atingidas, valor que se aproxima do patamar desejado pelo Vasco, que estipula cerca de 50 milhões de euros para liberar o atacante. Apesar do interesse na transferência, o jogador mantém boa relação com a diretoria vascaína e não pretende forçar uma saída caso o clube entenda que o negócio não é vantajoso. Internamente, o Gigante da Colina ainda analisa a proposta.

Dentro do Vasco, parte da diretoria acredita que Rayan pode se valorizar ainda mais ao longo da temporada, principalmente pela possibilidade de convocação para a Seleção Brasileira na Data Fifa de março, a última antes da Copa do Mundo.

Após a partida contra o Maricá, o técnico Fernando Diniz foi direto ao comentar o tema e defendeu a permanência do atacante.

- Se fosse meu filho, ele jamais sairia do Vasco nesse momento. O Rayan merece ficar no Vasco e o Vasco merece que ele fique - afirmou.

O Vasco volta a campo no próximo domingo (18), quando enfrenta o Novo Iguaçu, pelo Campeonato Carioca. Para a partida, a tendência é que Rayan e os demais titulares não estejam em campo, já que o técnico Fernando Diniz deve optar pela utilização de um elenco alternativo, dando minutos a jogadores que vêm sendo menos utilizados.

